Buchtitel: The BossHoss – Rock Am Grill Volume II

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 176 Seiten

Genre: Koch und Grill

Release: 27.03.2024

Autor: The Boss Hoss

Verlag: Südwest Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Pappband

ISBN-Nummer: 978-3-517-10346-4

Rock Am Grill von The Boss Hoss bekommt eine zweite Auflage. Nach dem ersten Buch und großem Zuspruch lassen es die Musiker erneut am Grill krachen. Passend zu den wärmer werdenden Temperaturen gibt es die nächsten 176 Seiten Grillkunst in einem hochwertigen Buch serviert. Veröffentlicht wurde der BBQ-Spaß am 27.03.2024 über den Südwest Verlag. Dabei handelt es sich nicht um ein einfaches Kochbuch, sondern um eine hochwertige Möglichkeit, die Lieblingsgrillgerichte der Rocker auf den eigenen Kohlen nachzubraten. Heiße Kohlen, glühende Roste und für jeden Geschmack ist im Rock Am Grill Volume II was dabei.

Die neuen Rezepte der Kultband liegen nicht nur gut in der Hand, sie werden auch ansprechend in Bildern dargestellt. Die Zubereitung der Gerichte ist je nach Schwierigkeitsgrad gut umzusetzen. Gut erläutert bekommen alle Griller Tipps, die vom süßen Nachtisch bis zum saftigen Steak reichen. Präzise Zeitangaben, coole Abspieltipps zu den einzelnen Gerichten aus dem Hause The Boss Hoss finden wieder den Schulterschluss zur Band. Ausgefallene Ideen bringen dem Leser viele neue Möglichkeiten für den heimischen Grill nahe. Inspiriert wurden die Künstler aus dem Süden der USA. Für jede Tageszeit und Anlass hat Rock Am Grill Volume II mehrere Optionen, um gut in den Tag zu starten oder diesen genussvoll ausklingen zu lassen. Ein richtig gelungenes Feature sind die QR-Codes zu Video-Tutorials, in denen die Musiker persönlich zeigen, wie die Gerichte zubereitet werden. Playlists, Einblicke und immer wieder der Sprung zu The Boss Hoss machen das Grillbuch zu einem leckeren Grillmeister, das in keiner Sammlung eines Fans fehlen darf. Behind The Scenes liefert zum Beispiel Informationen rund um die Bühne und die vielen Helfer der Band. Von Ente über Rind bis zum Hähnchen – für jede Vorliebe ist was dabei. Burger und Soßen gibt es natürlich auch!