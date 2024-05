Distant: veröffentlichen “Loveless Suffering”

Das niederländisch/slowakische Downtempo/Deathcore-Ensemble Distant ist sehr fleißig und schreibt weiter Musik, obwohl sie einen vollen Tourplan haben und allein im Jahr 2023 117 Shows gespielt haben. Jetzt veröffentlichen sie Loveless Suffering. Macht euch bereit, von der brutalen Intensität der neuesten Deathcore-Hymne von Distant mitgerissen zu werden.

Die Band kommentiert: “With its gripping portrayal of abusive relationships, this track demands attention.” Unter folgendem Link findet man ein Video, das nichts für schwache Nerven ist:

Die Band hat einen weiteren Vorstoß unternommen, um die volle kreative Kontrolle über ihren Output zu erlangen, indem Sänger Alan Grnja erneut die Regie für das Video übernommen hat.

In Kürze gehen Distant mit Austrian Death Machine und Suffocation auf Tour:

w/ Austrian Death Machine und Ghost Iris

17.05.24 (DE) Oberhausen – Kulttempel

18.05.24 (DE) Hamburg – Bahnhof Pauli

19.05.24 (DE) Leipzig – Naumanns

20.05.24 (AT) Vienna – Viper Room

21.05.24 (DE) Munich – Backstage Halle

22.05.24 (CH) Aarau – Kiff

23.05.24 (DE) Frankfurt – Nachtlieben

25.05.24 (NL) Eindhoven – Effenaar

w/ Suffocation:

11.06.24 (UK) Brighton – Chalk

12.06.24 (UK) Cardiff – The Globe

13.06.24 (UK) Derby – The Hairy Dog

14.06.24 (IRE) Limerick – Dolan’s Warehouse

15.06.24 (IRE) Dublin – Opium

16.06.24 (UK) Belfast – The Limelight 2

17.06.24 (UK) Edinburgh – La Belle Angéle

18.06.24 (UK) Newcastle – Tapyard Studios

19.06.24 (UK) Colchester – Colchester Arts Centre

Distant live:

11.08.24 (IT) Milan – Slaughter Club (We Are Deathcore Fest Milan)

14.-17.08.24 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

22.08.24 (AT) Spital Am Semmering – Kaltenbach Open Air

24.08.24 (DE) Lüdenscheid – Bautz Festival

31.08.24 (NL) Roosendaal – The Loods (Rosendaal Open Air)