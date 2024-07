Distant: veröffentlichen neue Single und faszinierendes Video zu “The Undying”

Die niederländisch-slowakische Downtempo-/Deathcore-Band Distant hat auf ihrem Weg zur Unsterblichkeit mit The Undying einen weiteren epischen audiovisuellen Leckerbissen herausgebracht. In typischer Distant-Manier wurde die Geschichte von Elmer Maurits und Alan Grnja geschrieben und von Pavel Trebukhin für die Kreativschmiede tre.film inszeniert.

Die Band hat gerade ihre Tour mit Austrian Death Machine, Ghost Iris und Suffocation im Mai und Juni beendet, bevor sie nun im Sommer Festivals und Shows mit Born Of Osiris spielt.

Distant live:

03.08.24 (SK) Bratislava – Pink Whale Bar

05.08.24 (AT) Salzburg – Rockhouse-Bar (w/ Bodysnatcher, Humanity’s Last Breath)

06.08.24 (PL) Krakow – Klub Kwadrat

07.08.24 (PL) Warsaw – Klub Proxima (w/ Whitechapel, Aborted, Bodysnatcher)

09.08.24 (CZ) Jaromer – Brutal Assault

10.08.14 (IT) Bologna – Alchemia Music Club

11.08.24 (IT) Milan – Slaughter Club (We Are Deathcore Fest Milan)

13.08.24 (CH) Aarau – Kiff

14.-17.08.24 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

22.08.24 (AT) Spital Am Semmering – Kaltenbach Open Air

24.08.24 (DE) Lüdenscheid – Bautz Festival

31.08.24 (NL) Roosendaal – The Loods (Rosendaal Open Air)

19.09.24 (LV) Riga – Tu Jau Zini Kur

20.09.24 (DE) Helsinki – Techfest 2024

21.09.24 (EE) Tallinn – Paavli

Distant with Born Of Osiris:

12.08.24 (FR) Montpellier – Secret Place

20.08.24 (DE) Freiburg – Crash

21.08.24 (DE) Nuremberg – Hirsch

23.08.24 (DE) Augsburg – Die MatriX

25.08.24 (DE) Kassel – Goldgrube

27.08.24 (NL) Haarlem – Patronaat

28.08.24 (NL) Nijmegen – Doornroosje

29.08.24 (DE) Wolfsburg – Jugendhaus Ost

30.08.24 (DE) Berlin – Hole44