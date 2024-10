Distant: neuer Track „Torturous Symphony“ featuring Matthew K. Heafy

Distant hauen mit Torturous Symphony einen besonderen Leckerbissen raus. Denn das niederländisch/slowakische Downtempo/Deathcore-Ensemble kooperiert hier mit Matthew K. Heafy (Trivium, Iberaki). Brutales Ding!

Zum 10-jährigen Bandjubiläum veröffentlichen Distant mit Tsukuyomi: The Origin am 22. November 2024 eine erweiterte und neu aufgelegte Version ihrer Debüt-EP Tsukuyomi via Century Media Records. Enthalten sind sieben neue Tracks, darunter viele Features, und sechs überarbeitete Aufnahmen. Bei Letztgenannten handelt es sich nicht um Standard-Remaster oder simple Neuaufnahmen, sondern die Band hat die ursprünglichen Songs überarbeitet, um ihren aktuellen Sound zu reflektieren.

Tracklist:

1. The Pale Moonlight

2. Fleshweaver

3. Feast Of Misery

4. Torturous Symphony (Feat. Matthew K. Heafy)

5. Cradled In Shards Of Glass

6. Loveless Suffering

7. The Undying

8. The Apex

9. Acolytes Of Damnation (Feat. Despised Icon)

10. Tsukuyomi (Feat. Enterprise Earth)

11. Malice (Feat. Signs Of The Swarm)

12. Broken Cross