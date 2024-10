Headbangers Open Air 2025: Demon und Burning Witches bestätigt

Night Of The Demon, Sign Of A Madman oder Remembrance Day. Die Hitliste von Dave Hill und seinen Mitstreitern lässt sich nahezu unendlich fortführen. Nach elf Jahren kehren Demon in den Garten von Veranstalter Thomas Tegelhütter zurück. Wer keine Erinnerung mehr an den legendären Gig hat, der kann in den Auftritt von Demon auf dem Rock Hard Festival 2024 schnuppern. Wir freuen uns auf die NWoBHM-Legende.

Aus der Schweiz kommen Burning Witches und gehören zu den aufstrebenden Acts im klassischen Heavy Metal. Das aktuelle Album stammt aus dem Jahr 2023 und nennt sich The Dark Tower. Sängerin Laura Guldemond und ihre Mitstreiterin werden die Blicke des Publikums auf sich ziehen, wenn die brennenden Hexen den Garten abfackeln. Einen Vorgeschmack gibt es hier:

Weiterhin hat ein Crewmitglied viele Bands der 2024er-Ausgabe mitgeschnitten. Auf dem neu eingerichteten YouTube-Channel gibt es Eindrücke von zum Beispiel Tailgunner, Evil Invaders, Highway Chile oder Arkham Witch. Hier geht es zum neuen Headbangers Open Air Live Channel.

Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für Metalfans sucht, der sollte im Headbangers Open Air online Shop stöbern. Das X-Mas Paket beinhaltet Ticket plus Shirt und wird pünktlich zum Fest versendet. Details gibt es hier.

Alle bisher bestätigten Bands für das Headbangers Open Air 2025: Tankard, Saber Tiger, Destructor, Traitor, Hellripper, Hammer King, Titan, Assassin, The Night Eternal, Ram, Trauma, Cyclone, Paragon, Toranaga UK, Surgical Strike, Strike Master, Screamer, Rezet, Wings Of Steel, Space Chaser, Blizzard Hunter, Tyranex, Catbreath, Demon, Burning Witches