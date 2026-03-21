Headbangers Open Air 2026: Bullet komplettieren das Festival

Das diesjährige Headbangers Open Air wirft seine Schatten voraus. Gestern gab das Veranstaltungsteam die finale Band für die 2026er-Ausgabe bekannt. Bullet kommen dazu, die keine unbekannte Größe in Brande-Hörnerkirchen sind. Zuletzt waren die Schweden 2017 auf dem Festivalgelände zu erleben, sodass es Zeit wird, mit der neuen Platte Kickstarter einen Kickstart auf die Bühne zu legen.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 ist komplett und sieht wie folgt aus:

Voivod, Agent Steel, Death Angel, Threshold, Praying Mantis, Ambush, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest, Atlantean Kodex, Troops Of Doom, Saracen, Insult, Beast, Turbokill, Ruthless, Manos, Bullet, Storace (special Krokus-Show)

Die genaue Tagesaufteilung folgt. Tickets: Klick