Draconian: kehren 2027 mit einer EU-Headliner-Tour zurück, begleitet von Saturnus und Ann My Guard

Draconian kehren 2027 mit einer neuen heiß ersehnten Headliner-Tour durch 16 Städte nach Europa zurück. Pünktlich zur Feier der Veröffentlichung ihres 8. Studioalbums In Somnolent Ruin!

Seit über drei Jahrzehnten haben sich Draconian ihren eigenen Platz in der Doom-Metal-Landschaft geschaffen, dank ihrer Kombination aus druckvollen Riffs, atmosphärischen Klangwelten und zutiefst emotionalem Songwriting. Draconians Dual-Vocal-Ansatz, der zwischen fragilen, ätherischen Passagen und kraftvollen Growls wechselt ist einfach unverkennbar und gerade diese Mischung verspricht einen ebenso intensiven wie eleganten Live-Abend.

Begleitet von Saturnus und Ann My Guard erwartet euch zudem das perfekte Warm-up für diese außergewöhnliche Metal-Nacht!

18.02. DE Hamburg @ Knust

19.02. DE Berlin @ Lido

20.02. DE Leipzig @ Hellraiser

21.02. PL Krakau @ Hype Park

23.02. PL Warschau @ Hydrozagadka

24.02. AT Wien @ Szene

25.02. CZ Prag @ Futurum Club

26.02. DE München @ Backstage Halle

27.02. DE Aschaffenburg @ Colos-Saal

28.02. IT Mailand @ Legend Club

02.03. LU Esch-Sur-Alzette @ Rockhal

03.03. DE Oberhausen @ Kulttempel

04.03. NL Utrecht @ TivoliVrendenburg

05.03. BE Kortrijk @ DVG

06.03. FR Paris @ La Machine Du Moulin Rouge

07.03. UK London @ The Dome

Neues Album markiert die Rückkehr von Sängerin Lisa Johansson zur Band!

Der unangefochtene Vorreiter der zweiten Welle des Gothic Doom Metal, Draconian, ist endlich zurück – und stärker denn je! Ihr neues Studioalbum In Somnolent Ruin erscheint am 8. Mai 2026 über Napalm Records und verspricht eines der persönlichsten Werke in der Bandgeschichte zu werden. In Form einer traumartigen Reise durch neun Tracks entfaltet sich das Album, getragen von der poetischen Lyrik des Sängers Anders Jacobsson.

Das neue Album markiert zudem die Rückkehr von Langzeit-Sängerin Lisa Johansson, die bereits auf den ersten fünf Alben der Band zu hören war.

Die erste Single Cold Heavens thematisiert die Erkenntnis, dass selbst der Himmel keinen Trost bietet – da es keinen Unterschied mehr zwischen Leben und Tod gibt.

Johan Ericson über die neue Single:

„Da wir noch einen etwas schnelleren Song brauchten, war Cold Heavens das letzte Stück, das für In Somnolent Ruin geschrieben wurde. Die Idee war, einen einfachen, geradlinigen Track zu schaffen, der die längeren Kompositionen des Albums ausgleicht und für mehr Abwechslung sorgt. Lisas ruhiger Gesang steht dabei im Mittelpunkt und führt uns durch eine kalte, trostlose Landschaft, bevor Anders mit seiner verzweifelten und bitteren Stimme übernimmt. Der Song endet in einer gewissen Resignation und leitet in den nächsten Track des Albums über.“

In Somnolent Ruin fängt die Essenz einer Band ein, die nichts mehr beweisen muss – und es dennoch immer wieder tut. Seit den mittleren 90ern aktiv und mit ihrem Debütalbum Where Lovers Mourn (2003) haben Draconian kontinuierlich ihre einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, jenseitige Doom-Melodien mit intensiver, schwerer Instrumentierung zu verbinden – ergänzt durch Texte, die wie Poesie wirken.

Ihre Musik geht unter die Haut und fordert die Hörer dazu auf, sich ihren inneren Dämonen zu stellen, durch die dunkelsten Schatten zu wandern und selbst emotionale Leere zu akzeptieren – nur um schließlich mit einem Gefühl innerer Ruhe daraus hervorzugehen. Dieses Album konfrontiert sein Publikum mit den schwierigsten Fragen des Lebens und beleuchtet Themen wie Entfremdung und die Suche nach Orientierung in unbekannten Gefilden.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: