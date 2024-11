Presented by TFM.rocks: Draconian & Nailed To Obscurity + Fragment Soul  am 07.11.2024 im Mergener Hof Trier (Vorbericht)

Band: Draconian, Nailed To Obscurity, Fragment Soul

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 07.11.2024

Kosten: 31,50 € VVK

Genre: Gothic, Death Metal, Doom Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Der Mergener Hof, gleich neben der Porta Nigra in Trier, wird am 07.11.2024 wieder einmal Ort eines großartigen Spektakels. Die nordischen Gothic Doom Götter Draconian werden an diesem Tag auf ihrer 30th Anniversary Tour in Trier Halt machen!

Die schwedischen Gothic-Doom-Meister Draconian können in einem Atemzug mit anderen Doom-orientierten Metal-Leadern wie Candlemass, Paradise Lost, Katatonia oder My Dying Bride genannt werden. Der Sound von Draconian ist seinen Ursprüngen stets treu geblieben. Insbesondere die kraftvollen Growls von Anders Jacobsson sind neben Lisa Johanssons melodischem und atmosphärischem Frauengesang eines der prägenden und einzigartigsten Merkmale der Band. Die Band hat bisher sieben Studioalben abgeliefert, mit denen sie den Hörer mit Die Schöne Und Das Biest-artigen Gesangskontrasten, markanten Akzenten und bedrohlichen Stimmungen überzeugen.

Supportet werden sie von Nailed To Obscurity und Fragment Soul.

Nailed To Obscurity ist eine deutsche Melodic Death /Doom Metal-Band, die ursprünglich aus Esens in Ostfriesland stammt. Die Band kann bereits vier Studioalben aufweisen, das letzte mit dem Titel Black Frost stammt aus dem Jahr 2019.

Fragment Soul ist eine fesselnde Dark-Prog-Doom-Metal-Band aus Griechenland/Kanada, die für ihre einzigartige Mischung aus atmosphärischen Klanglandschaften und kraftvollen Melodien bekannt ist. Die Band schafft in ihren Songs ein eigenes Flair mit faszinierendem Klangerlebnis zu schaffen.

Weitere Informationen mit Möglichkeiten, Tickets zu erhalten, bekommt ihr hier!