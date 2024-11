Apostasie: haben Lyricvideo zu „Pein, Pest“ veröffentlicht

Die deutschen Melodic Black Metaller Apostasie haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum Non Est Deus veröffentlicht, das am 29. November 2024 in Zusammenarbeit mit Trollzorn Records erscheinen soll.

Seht euch das Lyricvideo zu Pein, Pest hier an:

Apostasie spielen Melodic Black Metal mit historischen und atheistischen Themen. Auf ihrem ersten Album Non Est Deus erzählen sie die Apostasie – den Wahnsinn der Dogmen und Rituale der römisch-katholischen Kirche. Das Album thematisiert Ereignisse der sogenannten christlichen Heilsgeschichte, der lateinisch-römischen Kirchengeschichte, sowie der damit eng verbundenen europäischen Geschichte. Diese Ereignisse und Prozesse werden als Momente des religiösen Wahns, des dogmatischen Widerspruchs und zugleich der rationalen Kritik und des Widerstands inszeniert. Die geschilderten Ereignisse umfassen den Zeitraum von der so genannten Zeitenwende, d.h. der Geburt Christi, bis zur so genannten Reformation der lateinisch-römischen Kirche durch Martin Luther.

Tracklist:

Intro Non Est Deus Theotókos Isapóstolos Eikon Blut Schreit Palästina Pein, Pest Ich, Novus Alexander Es Ist Kein Gott

Line-Up:

Hrabanus – Gesang, Gitarre

Batseba – Hurdy-Gurdy, Gesang

Melior Pars – Gitarre

Sanior Pars – Gitarre, Gesang

Despotis – Bassgitarre

Holofernes – Schlagzeug

Live 2024 / 2025:

29.11.24 – Live Music Hall, Weiher / Album Release Gig

30.11.24 – M8 Club, Mainz

07.12.24 – Haus der Begegnung, Bruchsal

10.01.25 – Metbar, Lenzburg

08.03.25 – Live Music Hall, Weiher

06.06.25 – Devils Covenant Fest, Schwedt

