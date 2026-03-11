Draconian: veröffentlichen erste Single „Cold Heavens” + Video

Die unangefochtenen Anführer der zweiten Welle des Gothic Doom Metal, Draconian, sind endlich mit neuem Material zurück – und das stärker denn je! Ihr neues Studioalbum In Somnolent Ruin wird am 8. Mai 2026 über Napalm Records erscheinen. In Somnolent Ruin ist eines der persönlichsten Alben in der Diskografie der Band, was sich in der traumhaften Reise durch neun Tracks und den poetischen Texten von Sänger Anders Jacobsson offenbart. Das neue Album markiert dabei die Rückkehr der langjährigen Sängerin Lisa Johansson, die bereits auf den ersten fünf Alben der Band zu hören war und nun erneut gemeinsam mit Anders Jacobsson den Gesang übernimmt. Das Line-Up des neuen Albums ist seit 2022 zusammen auf unterschiedlichen Touren, was dem Album ein besonderes Live-Feeling verleiht.

Die erste Single, Cold Heavens, beschreibt eine vergebliche Sehnsucht nach dem Himmel – er bietet keinen Trost, da es keinen Unterschied zwischen Leben und Tod gibt. Dabei stehen vor allem die intensiven Gesangsparts von Anders und Lisa im Zentrum.

Johan Ericson über Cold Heavens:

„Da uns noch ein Up-Tempo Song fehlte, war Cold Heavens das letzte Stück, das für In Somnolent Ruin geschrieben wurde. Wir wollten einen einfachen, geradlinigen Track schaffen, um die längeren Kompositionen des Albums auszugleichen und dem Album mehr Vielseitigkeit zu verleihen. Lisas fast entspannte Gesangsparts stehen im Mittelpunkt und führen durch eine düstere, kalte Landschaft, bevor sie Anders‘ eher gehässigem und verzweifeltem Gesang Platz macht. Der Song endet mit einem Gefühl der Resignation und leitet direkt zum nächsten Song des Albums über.“

Johan Ericson über das neue Album:

„Die erste Idee – quasi der Embryo – zu In Somnolent Ruin geht auf das Jahr 2021 zurück. Es begann mit dem Song Misanthrope River, einem Titel, der bereits seit den Demo-Tagen von Under A Godless Veil existierte und nun endlich seine passende Musik gefunden hatte. Als die kleinen Fragmente langsam zu richtigen Songs heranwuchsen, wuchs meine Inspiration weiterzuschreiben.

Ich habe mich stark von Kunst und anderen Musikern inspirieren lassen – von Dark Folk bis hin zu unheimlicher Ambient-Musik –, was mir half, meine kreative Energie aufrechtzuerhalten. Schon früh hatte ich eine klare Vorstellung davon, welche Gesamtstimmung ich für das Album erreichen wollte: klassischer Doom, verflochten mit Ambient-Soundscapes. Außerdem wollte ich eine große Vielfalt an Songs auf dem Album haben, ohne dabei den übergeordneten Gothic-Anstrich zu verlieren, der alles verbindet und dem Album eine einheitliche Atmosphäre verleiht.“

Anders Jacobsson für hinzu:

„Es hat ziemlich lange gedauert, bis sich das Album wie ein Ganzes anfühlte. Wir haben uns erst sehr spät auf die endgültige Trackliste geeinigt, da jedes Stück langsam zusammenkam – die Vocals fanden ihren Platz, Ideen überlagerten sich und ein echtes Gefühl der Zusammenarbeit ermöglichte es den Songs, sich zu entwickeln. Am Ende verwandelt sich die Musik in etwas, das zu Beginn des Prozesses fast unvorstellbar schien.

Für mich persönlich war es eine faszinierende, aber auch herausfordernde Erfahrung. Manchmal hatte ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie alles letztendlich zusammenpassen würde, und während des gesamten Prozesses gab es Momente des Zweifels. Aber am Ende hat alles zusammengepasst, und all die Unsicherheit und Selbstreflexion haben sich mehr als gelohnt. Der kreative Prozess ist für mich immer eng mit Selbstreflexion verbunden, und dieses Album hat mir davon eine Menge abverlangt.

Es war ohne Frage das Album, bei dem es mir am schwersten gefallen ist, es vollständig zu begreifen und durchzuarbeiten – aber vielleicht macht gerade das das Endergebnis umso spannender und, wie ich finde, ziemlich bemerkenswert. Es hat lange gedauert …

Es war fantastisch, wieder mit Lisa zusammenzuarbeiten, und dass Daniel Johansson dem Schlagzeug neue Ebenen eröffnet, hat dem gesamten Prozess eine zusätzliche Tiefe verliehen.“

In Somnolent Ruin Tracklist:

1. I Welcome Thy Arrow

2. The Monochrome Blade

3. Anima (Feat. Daniel Änghede)

4. The Face Of God

5. I Gave You Wings

6. Asteria Beneath The Tranquil Sea

7. Cold Heavens

8. Misanthrope River

9. Lethe

In Somnolent Ruin wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 2 CD 36-page Earbook incl. In Somnolent Ruin & Bonus CD with 2 Tracks only available with this format (exclusively available via Napalm Records Mailorder)

– 2 LP Gatefold Picture Vinyl incl 24 pages 12’’ booklet (exclusively available via Napalm Records Europe Mailorder)

– 2 LP Gatefold Splattered Black Smoke/White Orange Black Vinyl incl 24 pages 12’’ booklet (exclusively available via Napalm Records Mailorder)

– 2 LP Gatefold Gold Vinyl incl lyric sheet (exclusively available via Napalm Records Mailorder)

– 2 LP Gatefold Black Vinyl incl lyric sheet

– 1 CD Digipak

– Digital Album

Mit Under A Godless Veil haben Draconian 2020 ihr bisher erfolgreichstes Album veröffentlicht. Seitdem hat sich viel verändert, und doch fühlt sich alles vertraut an: Mit der Vorstellung des neuen Gitarristen Niklas Nord (Myteri, DeathTrap, The Random Victims) im Frühjahr 2022 kehrte auch Sängerin Lisa Johansson zurück. Johansson war Sängerin auf den ersten fünf Alben, bevor sie Draconian 2011 aus persönlichen Gründen verließ. In Somnolent Ruin markiert ihr offizielles Comeback, nachdem sie in den letzten Jahren bereits mehrere Festivalauftritte absolviert hatte. Die neue Besetzung wird durch Daniel Johansson (ex-Wormwood) komplettiert, der 2025 nach dem Ausscheiden von Jerry Torstennson als festes Mitglied zu Draconian stieß. Zuvor war er bereits als Session-Musiker tätig.

In Somnolent Ruin fängt die Essenz einer Band ein, die nichts mehr beweisen muss und es dennoch tut. Draconian sind seit den 1990er Jahren aktiv, veröffentlichten 2003 ihr Debüt Where Lovers Mourn und stellen seitdem immer wieder ihre Fähigkeit unter Beweis, jenseitige Doom-Melodien mit sengend schwerer Instrumentalisierung zu verbinden, ergänzt durch poetische Texte. Ihre Musik dringt tief und zwingt die Hörer*innen, sich inneren Dämonen zu stellen, durch die dunkelsten Schatten zu wandern und ein temporäres emotionales Taubheitsgefühl zu akzeptieren, um schließlich mit neugewonnener Kraft daraus hervorzugehen. Draconian stellen die schwierigen Fragen des Lebens, erforschen Entfremdung und suchen nach einem Anker in gefühlter Leere: eine packende, atmosphärische Reise durch Dunkelheit, Melancholie und kathartische Erleichterung.

Der Eröffnungstrack I Welcome Thy Arrow fesselt mit eindringlichen Melodien und einem Wechselspiel aus zerbrechlichem und zugleich kraftvollem Gesang. The Monochrome Blade und The Face Of God steigern das Tempo und bringen eruptive Dynamik. Anima, das Draconian gemeinsam mit Daniel Änghede performen, verleiht dem Album zusätzliche emotionale Tiefe und konfrontiert die Hörer*innen mit ihren dunkleren Impulsen, das Gefühl des Verlorenseins und der Selbstreflexion. Asteria Beneath The Tranquil Sea fungiert als Interlude zwischen I Gave You Wings und Cold Heavens, wobei letzteres die fragile Balance zwischen Leben und Tod thematisiert und gleichzeitig die intensivste Gesangsperformance des Albums liefert. Misanthrope River beginnt mit einem ausgedehnten instrumentalen Part und einer Erzählung von Simon Bibby, die das Tempo verlangsamt, aber keineswegs die emotionale Wucht mindert und die alltäglichen Kämpfe des Lebens reflektiert. Das abschließende Lethe greift den Fluss des Vergessens aus der griechischen Mythologie auf. Wer aus ihm trank, verlor alle Erinnerung. Mit den Worten „Oh, shooting star… Drown in me! Drink. Forget. Repeat.“, lässt Jacobsson durch teuflische Growls eine dunkle Reflexion erklingen. Und doch bleibt In Somnolent Ruin ein Kunstwerk, das man nicht vergessen möchte, nicht für einen einzigen Augenblick.

Draconian live 2026:

Latin America

16.05.26 BR – Sao Paulo / Carioca Club

17.05.26 AR – Buenos Aires / Teatro Flores

19.05.26 CL – Santiago / Sala Metronomo

21.05.26 CO – Bogota / Teatro Astor Plaza

23.05.26 MX – Mexico City / Circo Volador

06.08.26 CZ – Jaromer / Brutal Assault

25.09.26 ES – Madrid / Revi Live

26.09.26 PT – Lisbon / Under the Doom

Japan-Tour

12.10.26 JP – Tokyo / Shibuya Stream Hall

13.10.26 JP – Osaka / Shinsaibashi Sunhall

EU -Tour 2027

18.02.27 DE – Hamburg/ Knust

19.02.27 DE – Berlin / Lido

20.02.27 DE – Leipzig / Hellraiser

21.02.27 PL – Krakow / Hype Park

23.02.27 PL – Warsaw / Hydrozagadka

24.02.27 AT – Vienna / Szene

25.02.27 CZ – Prague / Futurum Club

26.02.27 DE – Munich / Backstage Halle

27.02.27 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

28.02.27 IT – Milan / Legend Club

02.03.27 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

03.03.27 DE – Oberhausen / Kulttempel

04.03.27 NL – Utrecht / Tivoli Vredenburg

05.03.27 BE – Kortrijk / DVG

06.03.27 FR – Paris / La Machine Du Moulin Rouge

07.03.27 UK – London / The Dome

Draconian sind:

Johan Ericson – Guitar, Vocals, Keys

Anders Jacobsson – Vocals

Lisa Johansson – Vocals

Daniel Arvidsson – Bass

Niklas Nord – Guitar

Daniel Johansson – Drums