Time For Metal Adventskalender 2025: 37 Partner sind bereits am Start

Schon im Oktober haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach! Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Kalender für euch, der rockt und euch die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßt.

Das Wichtigste in Kürze: Der Time For Metal Adventskalender bleibt sich treu: Jeden Tag öffnet sich ein Türchen mit einem Gewinn für einen glücklichen Gewinner. Wie gewohnt erwarten euch fette Pakete, prall gefüllt mit Artikeln aus der Rock- und Metal-Welt. Seit unserem Start im Jahr 2016 ist unser Kalender nicht nur auf 24 Türen beschränkt – bei uns gibt es 26 Gewinnmöglichkeiten, damit die Festtage noch lauter und aufregender werden.

Neue Partner für noch mehr coole Gewinne: In diesem Jahr konnten wir unser Partnernetzwerk erweitern und haben neun spannende neue Partner an Bord, die die Preise noch vielfältiger und exklusiver machen. Wir freuen uns darauf, euch bald alle Partner und die genauen Gewinne vorzustellen.

Die neuen sechs Partner lauten:

Head Of Pr, CMM- Online, Another Dimension, NRT-Records, Zombie Riot, Anghsst

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-Gin, EMP, EFAG GmbH & Co. KG, Apostasy Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Beerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsulting, CMM GmbH, Kettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbH, Perception Label, Head Of Pr, CMM- Online, Another Dimension, Burning Q Festival, Das Bett – Frankfurt, Headbangers Open Air, Tolminator, Mergener Hof, Metalacker Tennenbronn, Starkult Promotion, Navigator Productions, Out Of Line Music, Skaldenfest, Baphofest, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, Noisolution, loudHer PR, Plattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, Kneipenterroristen, NRT-Records, Zombie Riot, Sure Shot Worx und Anghsst waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!