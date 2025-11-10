Textures: kündigen ihr neues Album „Genotype“ an

Die niederländischen Progressive-Metal-Pioniere Textures melden sich mit At The Edge Of Winter zurück, der zweiten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album Genotype, das am 23. Januar bei Kscope erscheinen wird. Mit Charlotte Wessels (ex-Delain) vereint die neue Single atmosphärische Synthesizer, komplexes Sounddesign und polyrhythmische Grooves mit massiven Riffs und hochfliegenden Gesangslinien. Der moderne, bombastische Mix wird von einem neuen Video begleitet, das von Textures-Bassist Remko Tielemans gedreht wurde und dessen Text sich mit Selbstreflexion, Innenschau und dem Verständnis der Wurzeln von Emotionen befasst.
Seht euch das Video zu At The Edge Of Winter hier an:
Als Textures 2017 (mehr Infos hier) ihre Auflösung bekannt gaben, bedeutete dies das Ende einer Ära für den Progressive Metal. Ihre Abwesenheit war weltweit zu spüren – bei Fans, Kollegen und einer Szene, die sie mitgeprägt hatten. Jetzt, viele Jahre später, kehren die niederländischen Innovatoren mit Genotype zurück – ein monumentales Comeback an die Spitze der modernen progressiven Musik und eine kraftvolle Bekräftigung all dessen, was sie ursprünglich zu einer Größe gemacht hat.
Als konzeptionelles Gegenstück zum gefeierten Album Phenotype aus dem Jahr 2016 ist Genotype keine Fortsetzung, sondern eine Wiedergeburt. Fast ein Jahrzehnt lang spekulierten Fans über seine Existenz, aber was nun erscheint, ist kein Relikt unvollendeter Ideen – es ist etwas völlig Neues, von Grund auf neu geschrieben und selbst produziert. Genotype destilliert die Essenz der DNA von Textures in acht neuen Songs, gemischt von Forrester Savell (Karnivool, Dead Letter Circus). Textlich spricht das Album die Ungehörten an – Introvertierte, Außenseiter und diejenigen, die sich in inneren Welten bewegen, die oft unsichtbar bleiben, und ist eine Ode an Authentizität und Widerstandsfähigkeit.
Die Trackliste zu Genotype findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:
Textures haben sich eine leidenschaftliche weltweite Fangemeinde aufgebaut. In Indien stiegen sie zu Headlinern von Festivals auf und traten vor Tausenden von treuen Fans auf. In Europa wurden sie zu einem festen Bestandteil großer Events wie Hellfest, Wacken Open Air, Graspop Metal Meeting und Brutal Assault. Ihre mitreißenden Auftritte festigten ihren Ruf als eine der unverzichtbarsten Live-Bands des Progressive Metal – und nun sind sie bereit, diese Bühne auf ihrer bevorstehenden Europa-Tournee als Support von Jinjer, die von Januar bis März 2026 läuft, zurückzuerobern.
Textures – Tour-Termine 2026
January 23, 2026 – Cologne – Palladium – Germany
January 24, 2026 – Tilburg – 013 – Netherlands
January 25, 2026 – Brussels – Ancienne Belgique – Belgium
January 27, 2026 – Glasgow – SWG3 – Scotland
January 28, 2026 – Dublin – Olympia – Ireland
January 29, 2026 – Manchester – O2 Ritz – England
January 30, 2026 – Birmingham – O2 Institute – England
January 31, 2026 – London – O2 Kentish Town Forum – England
February 2, 2026 – Paris – L’Olympia – France
February 3, 2026 – Lyon – Le Transbordeur – France
February 4, 2026 – Toulouse – Le Bikini – France
February 6, 2026 – Lisbon – Lav – Portugal
February 7, 2026 – Madrid – Wagon – Spain
February 8, 2026 – Bilbao – Santana 27 – Spain
February 10, 2026 – Trezzo Sull’Adda – Live Club – Italy
February 11, 2026 – Zürich – X-Tra – Switzerland
February 12, 2026 – Stuttgart – LKA Longhorn – Germany
February 13, 2026 – Wiesbaden – Schlachthof – Germany
February 14, 2026 – München – Tonhalle – Germany
February 16, 2026 – Budapest – Barba Negra – Hungary
February 17, 2026 – Vienna – Gasometer – Austria
February 19, 2026 – Prague – Sasazu – Czech Republic
February 20, 2026 – Leipzig – Felsenkeller – Germany
February 21, 2026 – Berlin – Astra – Germany
February 22, 2026 – Warsaw – Progresja – Poland
February 24, 2026 – Helsinki – Kulttuuritalo – Finland
February 25, 2026 – Tampere – Tavara Asema – Finland
February 27, 2026 – Stockholm – Fallan – Sweden
February 28, 2026 – Oslo – Sentrum Scene – Norway
March 1, 2026 – Copenhagen – Amager Bio – Denmark
March 2, 2026 – Hamburg – Große Freiheit 36 – Germany
Textures sind:
Daniël de Jongh – Gesang
Bart Hennephof – Gitarren
Joe Tal – Gitarren
Remko Tielemans – Bass
Uri Dijk – Tastaturen
Stef Broks – Schlagzeug
