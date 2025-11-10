Textures: kündigen ihr neues Album „Genotype“ an

Die niederländischen Progressive-Metal-Pioniere Textures melden sich mit At The Edge Of Winter zurück, der zweiten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album Genotype, das am 23. Januar bei Kscope erscheinen wird. Mit Charlotte Wessels (ex-Delain) vereint die neue Single atmosphärische Synthesizer, komplexes Sounddesign und polyrhythmische Grooves mit massiven Riffs und hochfliegenden Gesangslinien. Der moderne, bombastische Mix wird von einem neuen Video begleitet, das von Textures-Bassist Remko Tielemans gedreht wurde und dessen Text sich mit Selbstreflexion, Innenschau und dem Verständnis der Wurzeln von Emotionen befasst.

Seht euch das Video zu At The Edge Of Winter hier an:

Als Textures 2017 (mehr Infos hier) ihre Auflösung bekannt gaben, bedeutete dies das Ende einer Ära für den Progressive Metal. Ihre Abwesenheit war weltweit zu spüren – bei Fans, Kollegen und einer Szene, die sie mitgeprägt hatten. Jetzt, viele Jahre später, kehren die niederländischen Innovatoren mit Genotype zurück – ein monumentales Comeback an die Spitze der modernen progressiven Musik und eine kraftvolle Bekräftigung all dessen, was sie ursprünglich zu einer Größe gemacht hat.

Als konzeptionelles Gegenstück zum gefeierten Album Phenotype aus dem Jahr 2016 ist Genotype keine Fortsetzung, sondern eine Wiedergeburt. Fast ein Jahrzehnt lang spekulierten Fans über seine Existenz, aber was nun erscheint, ist kein Relikt unvollendeter Ideen – es ist etwas völlig Neues, von Grund auf neu geschrieben und selbst produziert. Genotype destilliert die Essenz der DNA von Textures in acht neuen Songs, gemischt von Forrester Savell (Karnivool, Dead Letter Circus). Textlich spricht das Album die Ungehörten an – Introvertierte, Außenseiter und diejenigen, die sich in inneren Welten bewegen, die oft unsichtbar bleiben, und ist eine Ode an Authentizität und Widerstandsfähigkeit.

Die Trackliste zu Genotype findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Textures haben sich eine leidenschaftliche weltweite Fangemeinde aufgebaut. In Indien stiegen sie zu Headlinern von Festivals auf und traten vor Tausenden von treuen Fans auf. In Europa wurden sie zu einem festen Bestandteil großer Events wie Hellfest, Wacken Open Air, Graspop Metal Meeting und Brutal Assault. Ihre mitreißenden Auftritte festigten ihren Ruf als eine der unverzichtbarsten Live-Bands des Progressive Metal – und nun sind sie bereit, diese Bühne auf ihrer bevorstehenden Europa-Tournee als Support von Jinjer, die von Januar bis März 2026 läuft, zurückzuerobern.

Textures – Tour-Termine 2026

January 23, 2026 – Cologne – Palladium – Germany

January 24, 2026 – Tilburg – 013 – Netherlands

January 25, 2026 – Brussels – Ancienne Belgique – Belgium

January 27, 2026 – Glasgow – SWG3 – Scotland

January 28, 2026 – Dublin – Olympia – Ireland

January 29, 2026 – Manchester – O2 Ritz – England

January 30, 2026 – Birmingham – O2 Institute – England

January 31, 2026 – London – O2 Kentish Town Forum – England

February 2, 2026 – Paris – L’Olympia – France

February 3, 2026 – Lyon – Le Transbordeur – France

February 4, 2026 – Toulouse – Le Bikini – France

February 6, 2026 – Lisbon – Lav – Portugal

February 7, 2026 – Madrid – Wagon – Spain

February 8, 2026 – Bilbao – Santana 27 – Spain

February 10, 2026 – Trezzo Sull’Adda – Live Club – Italy

February 11, 2026 – Zürich – X-Tra – Switzerland

February 12, 2026 – Stuttgart – LKA Longhorn – Germany

February 13, 2026 – Wiesbaden – Schlachthof – Germany

February 14, 2026 – München – Tonhalle – Germany

February 16, 2026 – Budapest – Barba Negra – Hungary

February 17, 2026 – Vienna – Gasometer – Austria

February 19, 2026 – Prague – Sasazu – Czech Republic

February 20, 2026 – Leipzig – Felsenkeller – Germany

February 21, 2026 – Berlin – Astra – Germany

February 22, 2026 – Warsaw – Progresja – Poland

February 24, 2026 – Helsinki – Kulttuuritalo – Finland

February 25, 2026 – Tampere – Tavara Asema – Finland

February 27, 2026 – Stockholm – Fallan – Sweden

February 28, 2026 – Oslo – Sentrum Scene – Norway

March 1, 2026 – Copenhagen – Amager Bio – Denmark

March 2, 2026 – Hamburg – Große Freiheit 36 – Germany

Textures sind:

Daniël de Jongh – Gesang

Bart Hennephof – Gitarren

Joe Tal – Gitarren

Remko Tielemans – Bass

Uri Dijk – Tastaturen

Stef Broks – Schlagzeug

Textures online:

https://www.facebook.com/textures

https://www.instagram.com/texturesbandofficial/#