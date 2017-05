Textures: Kündigen ihre Auflösung und Abschiedskonzerte an

Ein weiterer trauriger Tag in der Geschichte der harten Musik: Die holländischen Polyrhythmik Metaller TEXTURES geben heute ihr Ende bekannt. Lest unten die gesamte Stellungnahme der Band!

„Liebe Freude,

es gibt keine einfache Art und Weise, es auszudrücken, also machen wir es kurz:

TEXTURES werden ein Ende finden.

Persönliche Gründe haben zu dieser wohlüberlegten Entscheidung geführt. Diese haben die Produktivität, die bei TEXTURES immer vorhanden gewesen ist und die die Band braucht, enorm erschwert. Ohne diese Hingabe wären TEXTURES nur ein Schatten ihrer selbst.

Auflösungen sind niemals leicht und bringen immer Schwierigkeiten mit sich. Leider müssen wir Euch auch mitteilen, dass unser anstehendes sechstes Album »Genotype« nicht veröffentlicht wird, es wird also kein Doppelalbum geben. Zumindest nicht in naher Zukunft…

Das Ende von TEXTURES bedeutet aber nicht, dass es in der Band hart zugegangen ist. Wir sind noch immer eng mit den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern verbunden, unsere Entscheidung wird nicht zu Spannungen jeglicher Art führen. Des Weiteren werden die einzelnen Bandmitglieder weiterhin Musik machen und neue musikalische Ziele verfolgen. Haltet Eure Augen und Ohren offen…

Wir möchten uns bei all unseren Freunden, Musikerkollegen und weiteren Weggefährten bedanken, mit denen wir zusammenarbeiten durften. Besonderer Dank gilt natürlich allen Fans, die uns über all die Jahre hinweg unterstützt haben. Eure Leidenschaft, Wertschätzung und Anwesenheit bei unseren Shows auf der ganzen Welt haben diese Reise unvergesslich gemacht.

Wir hoffen, dass wir Euch all bald auf unserer Abschiedstour treffen.

TEXTURES – DAS ENDE“

—

Doch bevor ihre Geschichte zu Ende geht, werden TEXTURES noch einige Abschiedskonzerte geben. Seht die Holländer bei folgenden Shows zum letzten Mal:

»A Farewell to Textures Tour 2017«

w/ EXIVIOUS*

03.11. NL Zoetermeer – Boerderij*

04.11. NL Utrecht – De Helling*

08.11. F Paris – Backstage BTM*

09.11. F Toulouse – Connexion Live*

10.11. E Madrid – Caracol*

11.11. E Barcelona – Apolo 2*

12.11. F Lyon – CCO*

15.11. UK Manchester – Rebellion

16.11. IRL Dublin – Voodoo Lounge

17.11. UK Glasgow – G2

18.11. UK London – Underworld

23.11. D Hamburg – Hafenklang

24.11. D Berlin – Musik & Frieden

25.11. CZ Prague – Futurum

26.11. A Vienna – Chelsea

02.12. NL Tilburg – 013*

Weitere TEXTURES-Termine:

09.06. NL Middelburg – De Spot (w/ EXTREMITIES, EXIST IMMORTAL)

16.06. F Clisson – Hellfest

12.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

18. – 20.08. NL Deest – Festival Zeeltje

23.09. NL Nijverdal – Tattoofest

29.09. – 01.10. D Cologne – Euroblast

