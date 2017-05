Die französischen Universal Power Metaller GALDERIA haben jüngst die anstehende Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „Return Of The Cosmic Men“ angekündigt, welches am 21. Juli 2017 bei Massacre Records erscheinen wird.

Gemischt wurde es bei Finnbox von Mikko Karmila, das Mastering übernahm Mika Jussila.

Felipe Machado Franco, der schon mit Bands wie Blind Guardian, Rhapsody Of Fire oder Brainstorm gearbeitet hat, ist für das fantastische Coverartwork verantwortlich!

GALDERIA ließen verlauten, dass „Return Of The Cosmic Men“ noch melodischer als das Debütalbum sein wird und auch Fans von Chören und Harmonien voll auf ihre Kosten kommen werden.

Auch wenn das Album kein Konzeptalbum an sich sein wird, werden alle Songs von einem Thema zusammengehalten: dem Erwachen der Menschheit.

