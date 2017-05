„Musik für heute und für morgen“ – mit ihrem neuen Album »Hurricanes And Halos«, streben die Vintage Doomhexer AVATARIUM nach einem Klang, der von Raum und Zeit losgelöst ist und tiefe Emotionen heraufbeschwört. Am 26. Mai wird der jetzt schon von Kritikern hochgelobte Longplayer der Schweden in die Welt entlassen – seht hier den vierten und letzten Trailer, in dem Sängerin Jennie-Ann Smith und Gitarrist Marcus Jidell über das Grundgefühl ihrer Musik sprechen und in einige neue Riffs des Albums reinhören lassen:

Ihr habt die letzten AVATARIUM Videos verpasst?

‚Into The Fire / Into The Storm‘ offizielles Lyricvideo: https://youtu.be/PwUoXCW0Kjs

Trailer #1: https://youtu.be/MFuRp9IEcyg

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=3s4H1fHX-vA

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=5iYgBAC1cCc

Bestellt »Hurricanes And Halos« diese in unserem Shop vor:

http://nblast.de/AVAHurricanesHalos

Oder sichert Euch die digitale Version und erhaltet ‚Into The Fire / Into The Storm‘ als Instant Grat, beziehungsweise streamt den Track hier: http://nblast.de/AvatariumDigital

Wieder verlassen AVATARIUM sich auf Schönheit und Düsternis, harte Gitarren und zerbrechliche Klänge, einzigartige weibliche Vocals und den mystischen Vintage Bluessound der Sechziger, ohne dabei je in altmodische Gefilde abzurutschen oder sich zu fern von dem Grundgefühl des Doom Metals fortzubewegen. Sechs der acht eingängigen Tracks stammen aus der Feder von CANDLEMASS-Kopf Leif Edling, während Gitarrist Marcus Jidell und Stimmzauberin Jennie-Ann Smith diesmal ebenfalls am Songwriting beteiligt waren und aus »Hurricanes And Halos« gemeinsam einen grandiosen Nachfolger für »The Girl With The Raven Mask« schmiedeten. Mit diesem Album hatte die Band 2015 zahlreiche Soundchecks, sowie den ‚Up And Coming‘-Award von Metal Hammer gewonnen.

