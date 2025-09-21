The Halo Effect: zollen WASP Tribut

Mit ihrer neuen Single legen die schwedischen Melodic-Death-Veteranen The Halo Effect eine wuchtige Neuinterpretation des WASP-Klassikers I Wanna Be Somebody von 1984 vor. Die von Gitarrist Jesper Strömblad ausgewählte Coverversion ist bereits die dritte der Band und knüpft an ihre Hommage an einflussreiche Metal-Ikonen an.

Gleichzeitig kündigen The Halo Effect ihr neues EP-Projekt We Are Shadows an, das am 21. November erscheint. Damit setzen die Musiker ihren Weg fort, ursprüngliche Einflüsse aufzugreifen und sie mit ihrem eigenen Sound neu zu formen.

We Are Shadows Tracklist

1. How The Gods Kill

2. If You Were Here

3. I Wanna Be Somebody

4. Dance With The Devil

5. Shoreline

The Halo Effect werden Anfang nächsten Jahres gemeinsam mit Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul auf Tour gehen.

Termine:

27.02.2026, Hamburg – Inselpark Arena

28.02.2026, Köln – Palladium

01.03.2026, Tilburg – Poppodium 013

03.03.2026, Villeurbanne – Le Transbordeur

04.03.2026, Paris – Élysée Montmartre

05.03.2026, Bruxelles – Ancienne Belgique

06.03.2026, Stuttgart – Porsche-Arena

07.03.2026, Wiesbaden – Schlachthof

08.03.2026, Zürich – Halle 622

10.03.2026, Trezzo sull’Adda – Live Club

11.03.2026, Esch-sur-Alzette – Rockhal Main Hall

13.03.2026, Berlin – Columbiahalle

14.03.2026, Jena – Sparkassen-Arena

15.03.2026, Brno – Sono Centrum

17.03.2026, Budapest – Barba Negra Csepel

18.03.2026, Kraków – Klub Studio

19.03.2026, Vienna – Gasometer Raiffeisen Halle

20.03.2026, Dresden – Messe Halle 1

21.03.2026, München – Zenith