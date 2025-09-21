The Halo Effect: zollen WASP Tribut

Mit ihrer neuen Single legen die schwedischen Melodic-Death-Veteranen The Halo Effect eine wuchtige Neuinterpretation des WASP-Klassikers I Wanna Be Somebody von 1984 vor. Die von Gitarrist Jesper Strömblad ausgewählte Coverversion ist bereits die dritte der Band und knüpft an ihre Hommage an einflussreiche Metal-Ikonen an.
Gleichzeitig kündigen The Halo Effect ihr neues EP-Projekt We Are Shadows an, das am 21. November erscheint. Damit setzen die Musiker ihren Weg fort, ursprüngliche Einflüsse aufzugreifen und sie mit ihrem eigenen Sound neu zu formen.
We Are Shadows Tracklist
1. How The Gods Kill
2. If You Were Here
3. I Wanna Be Somebody
4. Dance With The Devil
5. Shoreline
The Halo Effect werden Anfang nächsten Jahres gemeinsam mit Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul auf Tour gehen.
Termine:
27.02.2026, Hamburg – Inselpark Arena
28.02.2026, Köln – Palladium
01.03.2026, Tilburg – Poppodium 013
03.03.2026, Villeurbanne – Le Transbordeur
04.03.2026, Paris – Élysée Montmartre
05.03.2026, Bruxelles – Ancienne Belgique
06.03.2026, Stuttgart – Porsche-Arena
07.03.2026, Wiesbaden – Schlachthof
08.03.2026, Zürich – Halle 622
10.03.2026, Trezzo sull’Adda – Live Club
11.03.2026, Esch-sur-Alzette – Rockhal Main Hall
13.03.2026, Berlin – Columbiahalle
14.03.2026, Jena – Sparkassen-Arena
15.03.2026, Brno – Sono Centrum
17.03.2026, Budapest – Barba Negra Csepel
18.03.2026, Kraków – Klub Studio
19.03.2026, Vienna – Gasometer Raiffeisen Halle
20.03.2026, Dresden – Messe Halle 1
21.03.2026, München – Zenith