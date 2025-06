The Halo Effect: entfesseln kraftvolles Cover des Danzig-Klassikers „How The Gods Kill“

Nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung ihres zweiten Albums March Of The Unheard im Januar 2025 und ihrer gefeierten ersten Headliner-Tour durch Europa kehren die Melodic-Death-Metal-Stars The Halo Effect mit einer kraftvollen Interpretation von Danzigs Kult-Song How The Gods Kill zurück, der ursprünglich auf dem klassischen Album Danzig III: How The Gods Kill von 1992 veröffentlicht wurde.

Diese Coverversion wurde von Frontmann Mikael Stanne handverlesen, der erzählt:

„Während meiner Teenagerzeit haben mir die Dunkelheit und der Reiz der frühen Danzig-Alben eine ganz neue Sichtweise auf Rock und Metal vermittelt.“ Glenns Gesang und seine Texte haben den aufstrebenden Sänger und Texter ebenfalls unglaublich beeinflusst.

Die Band verleiht dem Song ein neues Gewicht und eine neue Dringlichkeit, während sie gleichzeitig die grüblerische Mystik des Originals bewahrt. Mit schwebenden Gitarrenharmonien, donnerndem Rhythmus und Stannes souveränem Gesang erfinden The Halo Effect den Klassiker durch die Brille des Göteborg-Sounds neu.

Fortsetzung folgt….?

The Halo Effect werden im Sommer auf Festivals und einige Clubshows unterwegs sein.

26.06. GR Thessaloniki – Rockwave Festival

28.06. FI Helsinki – Tuska Festival

17.07. DE Neunkirchen Vlyn – Dong Open Air

18.07. DE Weil am Rhein – Baden in Blut

07.08. ES Alicante – Leyendas del Rock

08.08. GER Büdesheim – Krawall ‘O’ Open Air

09.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10.08. SLO Bratislava – Majestic Music Club

12.08. LUX Luxembourg – Dem Atelier (**Machine Head support)

13.08. GER Dinkelsbühl – Summer Breeze

14.08. GER Lindau – Club Vaudeville

15.08. GER Sulingen – Reload Festival

16.08. GER Cudrefin – Rock the Lakes Festival

29.08. RO Campulung Muscel – Posada Rock Festival

30.08. GER Schramberg-Tennenbrom – Metalacker Festival

21.11. BU Sofia – Joy Station

22.11. TUR Istanbul – If Besiktas

25.11. JP Osaka – Bigcat

26.11. JP Tokio – Toyosu Pit

The Halo Effect sind:

Niclas Engelin – Guitar

Jesper Strömblad – Guitar

Mikael Stanne – Vocals

Peter Iwers – Bass

Daniel Svensson – Drums