I Prevail: veröffentlichen den melodischen Track „Into Hell“

Gestern hat die für den Grammy nominierte Rockband I Prevail ihre neue Single Into Hell über Fearless Records rausgeracht. Der Track wurde auf SiriusXM Octane zum ersten Mal gespielt und nun gibt’s dazu ein spannendes und kinoreifes Musikvideo. Seht euch das Video hier an:

Into Hell ist ein kraftvoller Song, der eindringliche Melodien mit puren Emotionen und den sich weiterentwickelnden Sound der Band zeigt. Der Track nimmt die Zuhörer mit auf eine dunklere, melodischere Reise als ihre letzte Single Violent Nature. Sänger Eric Vanlerberghe bringt seine verletzlichen und doch eindringlichen Klänge in den Song ein, die man einfach nicht ignorieren kann.

Frontmann Eric Vanlerberghe hat uns seine Gedanken zu dem Song verraten: “This song is about loving someone through their lows and struggles. Being there to take their burdens. Loving them through everything because that’s what they do for you.”

I Prevail sind keine Neulinge darin, Grenzen zu verschieben. Die Band hat in den letzten zehn Jahren mit ihren Alben viel Erfolg gehabt, darunter ihr erstes Album Lifelines, das in den USA und Kanada Goldstatus erreichte. 2019 wiederholte Trauma diesen Erfolg in Kanada nur wenige Jahre später und wurde bei den Grammys in der Kategorie „Bestes Rockalbum“ nominiert, während ihre Single Bow Down ebenfalls für „Beste Metal-Performance“ nominiert war. Mit True Power aus dem Jahr 2022 hat die Band ihren eigenen musikalischen Weg weiterverfolgt, sich den Erwartungen des Genres verweigert und stattdessen gezeigt, was für eine Meisterleistung die Musik von I Prevail ist.

Mit der Veröffentlichung von Into Hell und Violent Nature schlägt die Band nun ein neues Kapitel auf. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht der Welt zu zeigen, warum sie eine der wichtigsten Kräfte im modernen Metal ist.