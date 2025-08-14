Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 3

Festivalname: Taubertal Festival 2025

Bands: Mehnersmoos, H-Blockx, Dubioza Kolektiv, Papa Roach, I Prevail, Enter Shikari, Hilltop Hoods, Raum27, Kasi, Paula Carolina, From Fall To Spring, Lagerfeuerotz, Acoustic Basement, LosKsos, Kontra K, 01099, Madsen, Irie Révoltés, Team Scheisse, Heisskalt, Betontod, Revnoir, Thormesis, Uli Sailor Punkrock Piano, The Fusilli Corporation, Würzburger Kneipenchor, Yungblud, Nothing But Thieves, The Butcher Sisters, Ennio, The Chats, Emil Bulls, 100 Kilo Herz, Dampfbläser

Ort: Rothenburg ob der Tauber, Eiswiese

Datum: 07.08. – 10.08.2025

Genre: Rock, Pop, Alternative, HipHop, Metal

Veranstalter: KARO Konzert Agentur

Link: https://taubertal-festival.de/

Heute klinken wir uns zu Irie Revoltes ein, die um 17:25 Uhr die Bühne nach Betontod stürmen. Während des Gigs ist große Aufräumaktion angesagt, da Betontod Schnipsel ins Publikum geschossen haben, die natürlich wieder von Freiwilligen aufgeräumt werden müssen. Die „radikalen Antifaschisten“ machen mächtig Stimmung und laden zur wilden, einstündigen Party mit Laut Sein, Ruhe Vor Dem Sturm, Il Est La, Zu Schnell, Travailler, Jetzt oder Soleil ein. Pure Spielfreude, gepaart mit politischen Ansagen, die das Publikum begeistert feiert – so kann man das Set der Heidelberger beschreiben, die in ihrer Musik auf Elemente von Reggae, Ska, Dancehall, Punk, Elektro und Hip-Hop zurückgreifen. Die Band, die sich bereits aufgelöst hat, befindet sich gerade in ihrem Comeback-Abschiedsjahr, das mit einem Konzert in Mannheim am 26. Dezember endet.

Ihnen schließen sich Madsen um 19 Uhr an, die ein Garant für gute Festivalstimmung sind. Das Quintett aus dem Wendland hat sich dem Indie-Rock verschrieben und hat mittlerweile eine gute Fanbase, die die Songs auch gerne mit den Jungs feiert. Und zu Ein Bisschen Lärm, Vielleicht, Sirenen, Die Perfektion, Hey Hey Wickie oder Nachtbaden lässt es sich wunderbar ausgelassen feiern, tanzen, hüpfen oder gar auch crowdsurfen, wie es Sänger Sebastian Madsen eindrucksvoll vormacht. Ein paar politische Ansagen gegen rechts gibt’s natürlich auch. Die sind heute bei den überwiegend links ausgerichteten Bands an der Tagesordnung. Aber der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz bei dem einstündigen Set.

Zwischendrin gibt es kleine Lichtblicke am Rockhimmel mit der Entdeckung des Tages für uns: Revnoir. Die im Rock, Metal und Dark Elektro angesiedelte Band mit ihrem Sänger Maxime Rodriguez-Medallo kann das Publikum von 18:20 bis 19:10 Uhr für ihre Songs My Old Me, The Pact, 20mg oder In Limbo begeistern und es herrscht gute Stimmung. Eine Band, die man sich definitiv merken soll und die völlig zu Unrecht zwei Jahre im Verborgenen wirkte und gerade ihre Debüt-EP Revenant supportet. Die hören wir uns auf jeden Fall gerne mal wieder an.

Weiter geht’s mit Heisskalt, die sich Revnoir auf der kleinen Bühne um 20:05 Uhr anschließen. Mathias Bloech von der deutschen Rockband aus Sindelfingen zeigt sich begeistert über den Zuspruch der Besuchergemeinde und die Jungs legen dann gleich mal richtig los. Songs wie Bürgerliche Herkunft, Sommer, Der Mond, Euphoria, Nacht Ein oder Mit Worten Und Granaten treffen genau den Nerv der Fans, die begeistert mitsingen und mittanzen. Texte, die trotz des Spaßfaktors auch eine Message übermitteln wollen. Die Auszeit von 2018 bis 2024 scheint ihnen gutgetan zu haben, denn sie sprühten vor Energie bei ihrem Gig. Für ihre Verdienste um ihr Musikwesen wurden die Künstler 2013 mit dem Musikpreis der Deutschen Konzertdirektionen ausgezeichnet.

Mittlerweile ist es 21:15 Uhr. Es kündigen sich die zwei letzten Acts auf der Hauptbühne an. Den Anfang machen 01099, eine Rap-Crew aus Dresden, die sichtlich Spaß an ihrem Taubertal-Gig hat. Gustav, Zachi, Paul und Dani können das Publikum schnell für ihr Hip-Hop-Programm begeistern und vielleicht sind ja auch ein paar Fans unter den Zuschauern? So wie die Besucher mitmachen, scheint es fast so zu sein. Es ist auf jeden Fall mächtig was los auf dem Platz, als würden 01099 schon mal als Einheizer für Kontra K fungieren. Mit den Songs Küssen, Eigentlich, 25grad, Pistazieneis und Schnelle Brille kann man zu dem Zeitpunkt im Taubertal wohl nichts mehr falsch machen und eine Stunde für Action sorgen.

Team Scheisse sorgt auf der kleinen Bühne für den ersten Einlassstopp des Tages. Die Punkrockband aus Bremen, die sich ein „söderfreies Bayern“ wünscht, muss eigentlich kaum was machen, außer spielen – sie werden einfach gefeiert. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt und ausgelassenes Feiern ist Programm. Seit 2016 haben die Bremer mit ihrem Konzept jetzt schon Erfolg und auch den Preis für Popkultur (Hoffnungsvollster Newcomer) konnte die Band 2022 einheimsen. Einfach gute „Abrissmusik“, wie man die Musik von Team Scheisse beschreibt. Die Songs sprechen für sich: Verjubelt All Mein Cash, Rein Ins Loch, Disko, Erfurt, Mittelfinger, Altbauwohnung, Gucci, Schmetterling und Elfmeterschießen sind nur ein paar Lieder der illustren Songauswahl, die die Fans immer wieder ausflippen lassen. Die Stunde Spielzeit vergeht wie im Flug und Taubertal macht sich für den Headliner bereit: Kontra K.

Von 22:30 Uhr bis 0.00 Uhr legt Kontra K die Bühne förmlich in Asche. Der Platz ist übervoll, alle wollen sich die Show des angesagtesten Rappers Deutschlands nicht entgehen lassen. Er ist einfach die Übermacht in Sachen Rap. Nicht nur, weil er gekonnt Rap auch mit melodischen Einschlägen mixt oder den Leuten aus der Seele spricht. Nein, er ist halt einfach der Typ von der Straße, der das Publikum mit einbezieht und dem die Fans wichtig sind. Von der ersten Minute an hat er die Fans auf seiner Seite und auch der Rest zeigt sich begeistert von seinen Ansagen, seiner Musik und seiner ehrlichen Art, die die Fans an ihm so schätzen. Er ist halt einer von ihnen und das macht Kontra K so sympathisch – und erfolgreich. Und bei Für Den Himmel Durch Die Hölle, Letzte Träne, Oder Nicht, Diese Eine Melodie, Blei, Monster, Wenn Träume Bluten, Ein Schritt oder Tollwut bleibt kein Auge trocken – oder kein Arm unten. Würdiger Headliner und ein Set, das keine Wünsche offenlässt. Selbst ein Cover von Alles Nur Geklaut und Geboren Um Zu Leben sind mit dabei. Das Taubertal verneigt sich vor dir, Kontra K.

Zum Abschluss am Samstag gibt es ab 23:15 bis 0.00 Uhr parallel zu Kontra K auf der kleinen Bühne noch etwas Post-Black-Metal von den Lokalmatadoren von Thormesis aus Rothenburg ob der Tauber. Seit 2006 ist die Band um Sänger und Mitbegründer „Travos“ K. Krüger schon im Metalbusiness tätig, teils aktiver, teils inaktiver. Seit 2017 sind die Jungs wieder voll da und haben 2022 die Scheibe If Mania Never Ends veröffentlicht. Obwohl sich, leider, nur eine Handvoll Besucher bei Thormesis verirren, zeigen sie für die Wenigen doch, was sie draufhaben. Und das kann sich hören und sehen lassen mit: Cold And Soulless, Elusive, Still The Claim, Falling Depth, Sonnen oder In Den Nächten Der Wiederkehr. Gerne beim nächsten Mal wieder!