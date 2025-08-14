Heretoir: veröffentlichen Video zu „Season Of Grief“, ihrer neuen Single vom kommenden Album „Solastalgia“

Die deutschen Vertreter des Post Metals, Heretoir, präsentieren mit Solastalgia ihr bisher verletzlichstes und zugänglichstes Album. Solastalgia beschreiben den Schmerz über den Verlust der natürlichen Welt, erklärt Heretoir. Die Existenz eines solchen Begriffs macht unsere Entfremdung von diesem Planeten auf brutale Weise deutlich – ein leichtes Ziel für diese kompromisslosen Analytiker menschlichen Elends. Während einige Songs sich mit Umweltfragen auseinandersetzen, konzentrieren sich andere auf persönliche Gefühle und die Herausforderungen des menschlichen Daseins in einer sich schnell verändernden Welt. Heretoir war schon immer pure Emotion. Der Schmerz des modernen Lebens wird in Musik umgesetzt. Und dennoch erweist sich die verzweifelte Schönheit von Solastalgia als unerwartete Quelle des Trostes.

Seht euch das neue Video zu Season Of Grief hier an:

Martin Vrigsjö Staflin hat dieses neue Video veröffentlicht, das mit Live-Material von Kevin Storm und Alexander Bahr gefilmt wurde.

Mehr Informationen zu Heretoir und ihren kommenden Album Solastalgia findet ihr hier.

