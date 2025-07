Heretoir: veröffentlichen Musikvideo zu „The Ashen Falls“

Die deutschen Post-Metal-Master Heretoir präsentieren mit Solastalgia ihr bisher verletzlichstes und zugänglichstes Album. Solastalgia beschreibt den Schmerz über den Verlust der natürlichen Welt, erklärt Heretoir. Die Existenz eines solchen Begriffs macht unsere Entfremdung von diesem Planeten auf brutale Weise deutlich – ein leichtes Ziel für diese kompromisslosen Analytiker menschlichen Elends.

Während einige Songs sich mit Umweltfragen befassen, konzentrieren sich andere auf persönliche Gefühle und die Herausforderungen des menschlichen Daseins in einer sich schnell verändernden Welt. Heretoirs Musik stand schon immer für pure Emotionen. Der Schmerz des modernen Lebens wird in Musik umgesetzt. Und doch erweist sich die verzweifelte Schönheit von Solastalgia als unerwartete Quelle des Trostes.

Seht euch euch hier das Video zu The Ashen Falls an:

Nur zwei Jahre nach ihrem beeindruckenden Album Nightsphere, das von Headliner-Touren durch Europa und Lateinamerika sowie Auftritten bei renommierten Festivals wie Resurrection Fest, Party.San und Summer Breeze gefolgt wurde, sind Heretoir mit einem weiteren Meisterwerk der Melancholie und Weltschmerz zurück. Was einst als Solo-Projekt von David Conrad begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem eng verbundenen Trio entwickelt, dessen aktuelle Inkarnation die stärkste bisher ist. Verbunden durch den festen Glauben, dass Empathie das Einzige ist, was uns wirklich schützen kann, haben die drei Musiker ein Album geschaffen, das so voller Leben ist, dass es anfangs überwältigend sein kann. Es tut weh. Aber manchmal muss das sein.

Verschwommene Tremolo-Gitarren brechen in kaskadierende Berge erhabener Melodien auf, harte Schreie aus dem Ende der Welt vereinen sich mit klagenden Vocals, Post-Rock-Wolken verdampfen gegen die donnernde Wucht des Post (Black) Metal. Das gemeinsame Songwriting von David, Matthias und Nils kreiert den neuen Sound von Heretoir. Nachdem sie auf Nightsphere ihre dunkle und düstere Seite erkundet haben, gehen Heretoir dieses Mal in eine andere Richtung. Die Songs von Solastalgia decken ein breites Spektrum emotionaler und schwerer Musik ab. Von Modern Metal über Black Metal bis hin zu Post Rock und vielleicht sogar Screamo. Wie auch immer man es nennen möchte: Im Grunde genommen ist dies pure Melancholie und ein Funke Hoffnung in völliger Dunkelheit.

Solastalgia Tracklist:

1. The Ashen Falls

2. Season Of Grief

3. You Are The Night

4. Inertia

5. Rain

6. Dreamgatherer

7. The Heart Of December

8. Burial

09. Solastalgia

10. The Same Hell MMXXV

11. Metaphor (In Flames Cover)

Solastalgia wurde von David Deutsch und Justin Felder bei 1408 Productions aufgenommen und gemischt. Mastering erfolgte durch Lasse Lammert im LSD Studio. Das Artwork stammt von Rudolf Hima.

Alle Songs und Texte wurden von David Conrad, Matthias Settele und Nils Groth geschrieben.

Heretoir sind:

David Conrad – Gesang und Gitarren

Matthias Settele – Gitarren, Bass, Flöte, Hirschknochen, zusätzlicher Gesang

Nils Groth – Schlagzeug und zusätzlicher Gesang

Heretoir online:

https://www.facebook.com/heretoir

https://www.instagram.com/heretoir_official/