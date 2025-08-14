LÜT: veröffentlichen neue Single und Video „Smil & Vink“ aus dem kommenden selbstbetitelten Album

LÜT aus Tromsø, Norwegen, veröffentlichen mit Smil & Vink (deutsch: Lächeln und Winken) ihre vierte Single aus dem dritten Album LÜT, das im September 2025 erscheinen wird. Der Song war der erste, den die Band für das Album schrieb, das den Beginn einer neuen Ära markiert. Die Band beschreibt den Track als eine Art Willkommensgruß an Veränderungen und Herausforderungen, wobei sie auch das Thema des Spielens in einer Rockband ansprechen. Es sei cool zu sagen: „We´re flykicking Jackie Chan, playing in a rock & roll band!“

Seht euch das Video zu Smil & Vink hier an:

Smil & Vink ist ein treibender Indie-Rock-Track, der den Stil zeigt, für den die Band bekannt geworden ist: stadiontauglicher Punkrock mit norwegischen Texten und rauen Vocals, der vor allem sehr eingängig ist. Nach ihrer vorangegangenen Single Glücksschmied, die die Band mit Bela B von Die Ärzte aufnahm, nachdem sie erfolgreich für Die Ärzte eröffnet hatten, liefert die Band nun diesen neuen Hit.

LÜT – Trackliste:

1. Fokk D

2. Smil & Vink

3. Opp Ned

4. Glücksschmied (feat. Bela B)

5. Komfortsona

6. Guro

7. Gehenna é

8. Perfekte Liv

9. Bindingstid På Livstid

10. Karusellen

Im September 2025 wird die Band wieder nach Deutschland auf Tour kommen und im Séparée31 – dem „kleinsten Veranstaltungsort in St. Pauli“ – im Millerntor Stadion nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Augsburg am 14. September auftreten. Zudem wird die Band zum ersten Mal in der Schweiz spielen!

LÜT – European Tour 2025

14/09/25 Hamburg – Séparée31 – St. Pauli Millerntor Stadium (Private Show)

17.09.25 Mühlheim a. d. Ruhr – Freilichtbühne

19.09.25 Rohrschach (CH) – Treppenhaus

20.09.25 Solothurn (CH) – Kulturfabrik Kofmehl

22.09.25 Berlin – Schokoladen

23.09.25 Hannover – Lux

24.09.25 Oberhausen – Zentrum Altenberg

25.09.25 Göttingen – Exil

26.09.25 Dortmund – Bierschinken eats FZW

27.09.25 Hamburg – Hafenklang

