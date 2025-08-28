I Prevail und Anchorage am 20.08.2025 auf dem Posthof Open Air in Linz

Eventname: I Prevail & Anchorage – Live im Posthof

Headliner: I Prevail

Vorband: Anchorage

Ort: Posthof Open Air, Linz (Landeshauptstadt Oberösterreichs)

Datum: 20.08.2025

Kosten: 47,90 € VK, 55,00 € AK

Genre: Metalcore, Alternative Metal, Post-Hardcore

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Posthof Linz (https://www.posthof.at)

Link: https://www.posthof.at/programm/

Setlisten:

Anchorage

I Prevail Silence Ties Build And Destroy Karma Fading Flame Low Uncontrolled Intro Bow Down Body Bag Self-Destruction There’s Fear in Letting Go Violent Nature Blank Space (Taylor Swift Cover) Into Hell Bad Things Rain Judgement Day My Own Summer (Shove It) / Them Bones / Chop Suey! (Deftones/Alice-In-Chains/System-Of-A-Down-Medley) Choke Visceral Hurricane

Zugabe: Gasoline

Ein lauer Sommerabend in Linz, der Landeshauptstadt von Oberösterreich – und der Posthof wird wieder einmal zum Epizentrum harter Musik. Die Location gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten und legendärsten Bühnen Österreichs, bekannt für intime Clubkonzerte genauso wie für große Open Airs. An diesem Abend beweist der Posthof erneut, warum er für viele Fans als Fixpunkt in der österreichischen Livemusikszene gilt.

Anchorage aus Wien eröffnen den Abend und sorgen gleich für die erste Überraschung: Trotz ihrer noch jungen Karriere wirken sie absolut souverän. Mit neuer Sängerin präsentieren sie sieben Songs, die irgendwo zwischen klassischem Metalcore und modernen Einflüssen balancieren. Die untergehende Sonne sorgt für perfekte Atmosphäre, die Crowd ist sofort dabei – zwar ohne Moshpit, aber dafür mit ausgelassener, fast festivalähnlicher Stimmung. Anchorage punkten besonders durch sympathische Ansagen und gute Interaktion mit dem Publikum. Hier wird klar: Die Band wächst und sammelt mit jedem Auftritt neue Fans.

Dann betreten I Prevail die Bühne – und der Kontrast könnte kaum größer sein. Was zuvor noch warmes Anheizen war, verwandelt sich jetzt in pure Eskalation. Schon mit Bow Down als zweitem Song entsteht der erste große Moshpit, später folgen Circlepits und eine ausgelassene Stimmung, die die rund 2000 Fans mitreißt. Besonders die Mischung aus schweren Breakdowns und hymnischen Refrains sorgt für Gänsehautmomente. Songs wie Bad Things und Hurricane zeigen die emotionale Bandbreite von I Prevail, während das Taylor-Swift-Cover Blank Space für ein überraschendes Highlight sorgt, das alle mitsingen.

Die Setlist lässt keine Wünsche offen – ein 16-Song-Brett, gespickt mit Klassikern, Covern und neueren Hits. Das Medley aus My Own Summer (Shove It), Them Bones und Chop Suey! schickt die Menge endgültig in einen kollektiven Rausch, bevor mit Gasoline in der Zugabe alles in Flammen aufgeht.

Die Organisation des Open Airs ist top: guter Sound, stimmige Lichtshow, ausreichend Platz für die Menge – und ein Umfeld, das den Konzertbesuch angenehm macht. Der Posthof schafft es, internationale Acts wie I Prevail perfekt in Szene zu setzen und gleichzeitig heimischen Bands wie Anchorage eine große Bühne zu bieten.

Unterm Strich ein Konzertabend, der zeigt, warum Linz längst kein Geheimtipp mehr ist, sondern als Landeshauptstadt und Kulturzentrum Oberösterreichs auch für die internationale Metal- und Alternative-Szene ein fester Anlaufpunkt geworden ist. Zwei Bands auf unterschiedlichen Wegen – eine am Anfang, die andere auf dem Höhepunkt – und ein Publikum, das beide gleichermaßen feiert. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt – und ein weiterer Beweis dafür, dass der Posthof Linz zu den legendärsten Konzertlocations des Landes gehört.