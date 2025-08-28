Stoned Jesus: veröffentlichen neue Single „Low“

Stoned Jesus erweitern mit ihrem kommenden sechsten Album Songs To Sun ihre musikalischen Horizonte auf beeindruckende Weise. Mit der ersten Single aus dem Album zeigen die schweren progressiven Rocker, dass sie ihre inneren Dämonen hinter sich lassen, indem sie überraschende Wendungen und versteckte Hooks einbauen. Nun enthüllen Frontmann Igor Sydorenko und seine neuen Bandkollegen etwas, das die Band noch nie zuvor gemacht hat.

Gestern haben Stoned Jesus einen neuen Kracher aus Songs To Sun veröffentlicht. Low brodelt vor Frustration darüber, es anderen recht machen zu wollen. Doch wie im dazugehörigen Behind-the-Scenes-Video dokumentiert, bricht die neu gefundene Chemie der Band durch den Druck hindurch, indem sie den ersten Song in der Diskografie der Band mit Blast Beats präsentieren. Seht euch das Video hier an:

Das Video zu Low wurde von Marco Menestrina erstellt, mit Aufnahmen, die von Stoned Jesus gefilmt wurden.

„Songs To Sun shows off the heavier, more aggressive side to Stoned Jesus„, sagt Sydorenko. „Low is about trying but failing to satisfy everyone. The frustration ends up exploding mid-song into what’s now our most straight-up metal song to date.“

Low ist von dem seelenraubenden Gefühl geprägt, alles für jeden sein zu wollen. Während der Song außergewöhnlich wendig ist, windet sich das Eröffnungsriff in einen wütenden, harten Rock-Shuffle. Obwohl die neue Single viele Headbanging-Momente bietet, sind Stoned Jesus weiterhin von einer gemeinsamen Leidenschaft für das Experimentieren mit ihrem Sound angetrieben. Nach Auftritten beim Hellfest, Tourdaten mit Cult Of Luna und der kürzlichen 15. Jubiläumstour ist Songs To Sun das erste Album, das Sydorenko mit seiner neuen Rhythmusgruppe aufgenommen hat. Das im Studio gedrehte Video zu Low hebt ihre kreative Chemie hervor. Andrew Rodin hält mit einer aufsteigenden Basslinie und dröhnenden Backing Vocals den tiefen Bereich, während Yurii Ciel den Song mit einem sintflutartigem Ausbruch von Blast Beats aufreißt.

„Even though this song deals with some heavy topics“, sagt Sydorenko. „Having fun together while working in the studio on Songs To Sun was the best recording experience each of us has ever had“.

Songs To Sun ist das erste Album einer bevorstehenden Trilogie von LPs, die, wenn sie abgeschlossen ist, den Höhepunkt einer jahrzehntelangen Reise für Stoned Jesus darstellen wird. Während das Album mit eingängigen Refrains strahlt, die diese schweren progressiven Rock-Pioniere auf die Sommerfestival-Poster katapultiert haben, schwebt ein existenzieller Schatten über dem neuen Album. Die Songs wurden im natürlichen Licht des Monochrom Studios, das von der umliegenden polnischen Landschaft durchflutet wird, aufgenommen, während Sydorenko diese Lieder schrieb, um seinen eigenen persönlichen Tiefen zu entkommen.

Mehr Informationen zu Stoned Jesus und ihrem kommenden Album findet ihr hier:

Stoned Jesus online:

https://www.facebook.com/stonedjesusband

https://www.instagram.com/stonedjesusband/