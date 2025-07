Stoned Jesus: kündigen ihr neues Album „Songs To Sun“ an

In den letzten 16 Jahren haben sich Stoned Jesus zu wahren Pionieren entwickelt. Ob radiotauglicher Kracher oder 13-minütiger Klassiker – Frontmann Igor Sydorenko hat die Tiefen des Folk, progressive Weiten, fordernden Alternative Rock und die Gipfel des Headbanging Doom erkundet. Nach einem ersten Vorgeschmack auf das Hellfest begeben sich Sydorenko und seine neuen Bandkollegen nun auf eine dreiteilige Reise, die ihren harten Progressive Rock bis zur Sonne, zum Mond und zurück führen wird.

Songs To Sun erscheint am 19. September 2025 bei Season Of Mist. Das Album ist der erste Teil einer Trilogie, die die verschiedenen Phasen von Stoned Jesus umfasst. Season Of Mist veröffentlicht im Laufe des nächsten Jahres das düsterere Album Songs To Moon, gefolgt vom progressiveren Album Songs To Earth.

„We are thrilled to announce the beginning of this expansive journey“, sagt Sydorenko. „Songs To Sun picks up where Stoned Jesus left off on our previous album Father Light. Along the way, people will hear nods to Seven Thunders Roar and The Harvest. But there are also lots of new twists and turns that merge metal’s groove and intensity with vintage prog and our catchiest choruses yet. Lyrically, there’s a constant sense of insecurity and instability, but experimenting with the music is what helps give our lives a solid foundation.“

Songs To Sun – Trackliste:

1. New Dawn

2. Shadowland

3. ​Lost In The Rain

4. Low

5. ​See You On The Road

6. Quicksand

Die Produktion des neuen Albums wurde von Igor Sydorenko realisiert. Die Aufnahmen fanden im Monochrom Studio in Polen statt, während das Mixing und Mastering von Karl Daniel Lidén im Studio Tri-Lamb in Schweden übernommen wurde. Das Cover-Artwork stammt von Vadym „Karaska„ Karasiov.

Hört euch Stoned Jesus mit ihren neuen Songs von Songs To Sun im Herbst an, wenn sie nach ihrer Europatournee mit Cult Of Luna und ihrem Debüt in Australien nach Lateinamerika zurückkehren.

2025 European Festivals:

August 3 – Gyongyos, HU @ Fekete Zaj Festival

September 13 – Crest, FR @ Bridge To Hell

September 20 – Bilbao, ES @ Kristonfest

November 8 – Bochum, DE @ Tombstoned Fest

November 14 – Magny-Les-Hameaux, FR @ Foud Rock

November 15 – Eindhoven, NL @ Helldorado

2025 European Dates

w/ Cult Of Luna

August 11 – Osnabruck, DE @ Botschaft

August 12 – Bremen, DE @ Modernes

August 13 – Utrecht, NL @ Tivolivredenburg

2025 XV & Debut Australian Tour:

September 28 – Perth @ The Rosemount

October 1 – Canberra @ The Baso

October 2 – Sydney @ The Underground

October 3 – Brisbane @ Soapbox Beer

October 4 – Melbourne @ The Leadbeater

October 5 – Adelaide @ The Crown & Anchor

2025 Latin American Tour:

October 21 – Rio De Janeiro, Brazil @ Rock Experience

October 22 – Porto Alegre, Brazil @ Gravador

October 23 – Florianopolis, Brazil @ Desgosto

October 24 – Curitiba, Brazil @ Beveldere

October 25 – Sao Paulo, Brazil @ Jai Club

October 26 – Belo Horizonte, Brazil @ Caverna

October 28 – Buenos Aires, Argentina @ Uniclub

October 29 – Santiago, Chile @ Club Ambar

October 31 – Mexico City @ Sangriento [erstmals in Mexico]

Tickets: hier

Stoned Jesus sind:

Igor Sydorenko – Gesang, Gitarre, Bass, Keyboards

Andrew Rodin – Bass, Hintergrundgesang

Yurii Ciel – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Stoned Jesus online:

https://www.facebook.com/stonedjesusband

https://www.instagram.com/stonedjesusband/