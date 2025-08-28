Harvest: geben Albumdetails bekannt und veröffentlichen neue Single „The Path Of Life“ mit Lyric-Video

Die italienische Gothic-/Doom-Metal-Band Harvest kehrt nach der Bekanntgabe ihres Vertrags mit Octopus Rising / Argonauta Records und der Veröffentlichung ihrer ersten Single Born Alone mit einem weiteren Track aus ihrem kommenden Album For The Souls We Have Lost zurück, das am 26. September 2025 erscheinen wird. Die neue Single und das Lyric-Video mit dem Titel The Path Of Life sind jetzt auf YouTube verfügbar:

Vor zwei Tagen hat die Band zudem die vollständigen Details ihres Debütalbums bekannt gegeben, einschließlich Artwork, Konzept und Tracklist. Das Album wurde in den Morningrise Studios, die im Besitz von Omar Stevan (dem Schlagzeuger von Harvest) sind, zwischen Frühling und Herbst 2024 aufgenommen. Es handelt sich um eine introspektive Reise durch Themen wie Verlassenheit, Einsamkeit, Verlust und Trauer, die wir alle in unserem Leben erfahren haben. Die Erzählung erfolgt aus der Perspektive eines Mannes, der vor der Gesellschaft und Bindungen flieht, auf der Suche nach einem Frieden, den er vielleicht niemals vollständig finden wird.

For The Souls We Have Lost -Trackliste:

1. Born Alone

2. Floating Leaves

3. In Shape Of Beast

4. Remembrance

5. Hunter Of Souls

6. Shining Moon

7. The Path Of Life

Harvest präsentieren mit dem neuen Song Born Alone eine dunkle und nachdenkliche Reise durch Themen wie Verlassenheit, Einsamkeit, Trauer und existenzielle Verluste. Der Track fängt das emotionale Gewicht eines Mannes ein, der sich entschieden hat, seine Verbindungen zur Welt zu kappen, um Frieden zu finden – ein Frieden, der möglicherweise niemals eintreten wird. Born Alone ist der erste Vorgeschmack auf das Debütalbum von Harvest.

Ursprünglich als Zusammenarbeit zwischen Omar (Schlagzeug) und Fabio (Gitarre) gestartet, entwickelte sich Harvest schnell zu einer vollständigen Band mit der Ergänzung durch ihre langjährige Freundin Elisa am Bass, gefolgt von Matteo an der zweiten Gitarre und den Keys. Nach den ersten Sessions und der ersten Version des Albums führten Veränderungen in der Besetzung zur Ankunft des neuen Sängers Emanuele, der der Band Stabilität und eine neue Dimension emotionaler Tiefe verlieh.

Mit einer vollständigen und engagierten Besetzung sind Harvest nun bereit, ihre Vision über den Proberaum hinaus auf die internationale Bühne zu bringen. Ihre Musik ist eine aufrichtige Hommage an eine klassische Ära des Metals und bietet gleichzeitig eine frische und herzliche Stimme für die heutige Heavy-Szene. Weitere Details zum kommenden Album werden bald folgen.

Für Fans von: My Dying Bride, Paradise Lost, Katatonia, Tiamat, Novembre.

Harvest online:

https://www.facebook.com/HarvestDoom