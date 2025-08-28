Hooded Menace: erwecken mit ihrer neuen Single „Pale Masquerade“ den klassischen Horror wieder zum Leben

Die finnische Band Hooded Menace hat seit ihrer Gründung im Jahr 2007 die Herzen von Underground-Metal-Fans mit ihren gruselig-krachenden Tempi erobert. Ihr bevorstehendes siebtes Album bleibt fest in klassischen Horrorthemen verwurzelt. Auf Lachrymose Monuments Of Obscuration zeigen die Meister des Death-Doom jedoch, dass sie weit davon entfernt sind, in ihren alten Mustern gefangen zu sein.

Montag haben Hooded Menace ihre zweite Vorab-Single Pale Masquerade aus Lachrymose Monuments Of Obscuration enthüllt, eine Inszenierung, die für Kultanhänger erschreckend vertraut ist. Durch eine stärkere Betonung klassischer Einflüsse wird die jahrhundertealte Muse der Band in einem gespenstischen neuen Licht dargestellt.

Das Album ehrt weiterhin den untoten Geist, der die verfluchte Zwei-Track-Demo von Hooded Menace hervorgebracht hat. Auf dem Cover des Albums beschwört Wes Benscoter die titelgebenden Gespenster aus der spanischen Horrorfilmreihe The Blind Dead der 70er Jahre in all ihrer gespenstischen Pracht. Pale Masquerade eröffnet offiziell mit einem doomigen Marsch, der Amando de Ossorios rachsüchtige Muse zurück ins Leben ruft. „The dead army grows“, befiehlt der Sänger Harri Kuokkannen mit Growls, die nach dem Grab riechen.

Lachrymose Monuments Of Obscuration erscheint am 3. Oktober 2025 bei Season Of Mist.

Das Gründungsmitglied Lasse Pyykkö bleibt die Hauptsäule von Hooded Menace. Seine Riffs zerreißen die neue Single der Band wie Fleisch von Knochen. Doch Lachrymose Monuments Of Obscuration verstärkt den Einfluss des Heavy Metal der 80er Jahre, den die Band bereits auf The Tritonus Bell eingeführt hat. Nebulöse Keys hüllen Pale Masquerade in ein unheimliches, neonfarbenes Licht. Während die Drums das Tempo zu einem fauligen Grollen antreiben, durchbricht ein Gitarrensolo den dunklen Himmel wie ein Blitz aus der Vergangenheit.

