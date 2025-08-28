Engst: covern einen Song von Finch

Die Berliner Rock-Ikonen Engst setzen mit ihrem neuen Finch-Cover Wenn Du Dumm Bist ein starkes Ausrufezeichen! Nach dem Erfolg ihres Albums Irgendwas Ist Immer liefern sie erneut einen Song, der mit packenden Melodien, einem mitreißenden Refrain und einer klaren politischen Haltung überzeugt! Mit ihrem unverwechselbaren Sound und einer deutlichen Ansage gegen Rechts festigen Engst einmal mehr ihren Platz in der deutschsprachigen Rockszene.

Engst gehen im Dezember auf große Deutschland-Tour!