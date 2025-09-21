I Prevail: haben neues Musikvideo zu „Pray“ veröffentlicht

Die zweimal für den GRAMMY nominierte Rockband I Prevail hat ihr fünftes Studioalbum Violent Nature über Fearless Records veröffentlicht. Parallel dazu erscheint das Musikvideo zur Fokussingle Pray.

Pray beginnt mit eindringlichen Akustikklängen, die eine trügerische Nähe schaffen, bevor der Song in einen aufwühlenden Ausbruch mündet. Von der ersten Note an baut er Spannung auf und zeigt den Konflikt zwischen innerem Aufruhr und Widerstand. Mit kraftvollen Refrains, einem harten Bridge-Part und verletzlichen Momente verdeutlicht Pray die Dualität, die im Zentrum von Violent Nature steht.

„Pray ist einer meiner Lieblingssongs auf dieser Platte. Es geht um den Moment, in dem dich jemand aus deinem engsten Kreis verletzt – und dann auch noch Mitleid mit dir hat. Der Song handelt davon, dieses Mitleid zurückzuweisen und zu erkennen, dass man ohne diese Person besser dran ist“, sagt Frontmann Eric Vanlerberghe.

Auf Violent Nature übernimmt Vanlerberghe den Gesang komplett, sowohl clean als auch unclean, und führt den Sound der Band in eine neue Phase. Es ist ein entscheidender Moment in der Geschichte von I Prevail – ein Neuanfang. Zuvor veröffentlichte Singles vom Album sind der verletzliche Track Rain, die entschlossene Hymne Into Hell sowie der bislang härteste Song der Band, Violent Nature.

„Violent Nature ist unser bisher liebstes Album“, ergänzt Vanlerberghe. „Wir wollten etwas schaffen, das nur aus uns als Band entstehen konnte. Keine externen Produzenten, keine Co-Writer. Nur wir fünf zusammen in einem Raum. Wir sind überzeugt, dass dies das geschlossenste I Prevail-Album bisher ist – die harten Parts sind noch härter, die melodischen noch eingängiger. Wir können es kaum erwarten, das mit der Welt zu teilen. Wir lieben es absolut – und hoffen, dass es euch genauso geht.“

