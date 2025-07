I Prevail: kündigen ihr viertes Studioalbum „Violent Nature“ an; veröffentlichen Musikvideo zu „Rain“

Die für einen Grammy nominierte Rockband I Prevail hat ihr viertes Studioalbum Violent Nature angekündigt, das am 19. September über Fearless Records veröffentlicht wird. Außerdem haben sie ihre dritte Single aus dem Album, Rain, zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Rain ist ein intensiver Song, der zeigt, wie die Band Härte und Verletzlichkeit verbindet. Er thematisiert Leid und die Erleichterung, wenn man diesem entkommt. Der Song gibt die Richtung für das neue Album vor: dunkler, tiefgründiger und intensiver als zuvor.

Frontmann Eric Vanlerberghe hat seine Gedanken zum neuen Song wie folgt geteilt: “Rain was one of the first songs we wrote for the record. As time went along and more songs started filling up the tracklist, it continued to be one of my favorite songs. Thematically, Rain deals with acceptance of things out of your control and finding clarity.”

Erst letzten Monat hat die Band die Hymne Into Hell veröffentlicht, nachdem sie im Monat zuvor ihren bisher härtesten Track Violent Nature, herausgebracht hatte. Beide Veröffentlichungen markierten einen wichtigen Wendepunkt für die Band, da sie mit Vanlerberghe als einzigem Leadsänger ein neues Kapitel aufschlug.

Das gesamte Album wurde vom Bassisten der Band, Jon Eberhard, produziert und enthält insgesamt zehn Tracks.

Violent Nature Tracklist:

1. Synthetic Soul

2. NWO

3. Pray

4. Annihilate Me

5. Violent Nature

6. Rain

7. Into Hell

8. Crimson & Clover

9. God

10. Stay Away

Über I Prevail

Seit ihrer Gründung 2013 in Metro Detroit, Michigan, hatte die Metalcore-/Post-Hardcore-Band I Prevail jede Menge Erfolg bei Kritikern und Fans. Ihr erstes Album Lifelines aus 2016 wurde in den USA und Kanada mit Gold ausgezeichnet, und Trauma aus 2019 hat diesen Erfolg in Kanada wiederholt. Letzteres wurde bei den Grammys desselben Jahres für das beste Rockalbum nominiert, und die Single Bow Down war ebenfalls für die beste Metal-Performance im Rennen. Mit True Power aus dem Jahr 2022 hat die Band ihren eigenen musikalischen Weg weiterverfolgt. Jetzt ist die Band mit Eric Vanlerberghe als Frontmann und Sänger zurück und läutet mit der Veröffentlichung von Violent Nature das nächste Kapitel ein. Das ist nicht nur eine neue Ära, sondern auch die bisher beste Version der Band, voller Entschlossenheit, Leidenschaft und Energie.

Weitere Infos zu I Prevail auf Time For Metal: