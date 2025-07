Margarita Witch Cult: haben ihre neue Single „Dig Your Way Out“ veröffentlicht

Die härtesten Verteidiger des Riffs, Margarita Witch Cult, präsentieren die dritte und letzte Single aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Strung Out In Hell, das am 18.07.2025 über Heavy Psych Sounds Records veröffentlicht wurde.

Zur neuen Single äußert sich Margarita Witch Cult: „Dig Your Way Out is as subtle as a sledgehammer to the face, screaming train of torment and endless toil, a vessel of searing pain adrift on shit’s creek with no paddle in sight. If the only way out is through, then Margarita Witch Cult are taking the positively un-scenic route past the roots and the worms, bursting through scorched earth unknown to bludgeon all non-believers with this sludgy slab of insanity.“

Margarita Witch Cult haben 2023 mit ihrem selbstbetitelten Debüt ein wahres Meisterwerk geschaffen – ein blink-and-you’ll-miss-it Behemoth, das die Band durch Europa und das Vereinigte Königreich thrashte und brannte, während sie Legionen von Fans gewann und mit Größen wie Cancer Bats, Monster Magnet und Nebula tourte.

Jetzt ist das Trio aus Birmingham bereit, sich mit den Überresten ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, während ihr zweites Album Strung Out In Hell alles, was an ihrem Debüt so fesselnd war, auf die nächste Stufe hebt; es reißt den Regler ab, wirft ihn in die Feuer der Hölle und lacht manisch im Angesicht seiner dämonischen Herrlichkeit. Von Anfang bis Ende ist Strung Out In Hell ein gehörnter Tritt in die Brust; ein schwindelerregender Abstieg durch das Inferno. Es wird dich streicheln, nur um dich dann zu zermahlen und wieder auszuspucken. Es ist der Soundtrack zur Afterparty allen Lebens auf der Erde. Ergebe dich seinem schmutzigen Sirenengesang. Kühn, seltsamer und downright meaner – es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um auf den Zug von Margarita Witch Cult aufzuspringen. Und dieser Zug fährt direkt nach unten, schnell.