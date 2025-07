Shardana: kündigen ihr neues Album „The Monarch“ für den 05.09.2025 an

Shardana, die Blackened-Death-Metal-Band aus Sardinien, Italien, hat die Details ihres neuen Albums bekannt gegeben, das erstmals über Rude Awakening Records erscheint. Das neue Werk trägt den Titel The Monarch und erscheint am 5. September als Jewel Case und digital.

The Monarch besteht aus neun Titeln für fast 38 Minuten musikalisches Erlebnis und wird durch den Song Awakening vorweggenommen – verfügbar als Visualizer auf dem YouTube-Kanal des Labels:

The Monarch ist kein Konzept, obwohl es mehrere Lieder gibt, die ein gemeinsames Thema haben: den Lauf der Zeit und den Kampf der Menschen, ihrem unausweichlichen Schicksal zu entgehen. Man kann sich die Zeit also als „den Monarchen“ vorstellen, ein taubes Riesenmonster, das weder auf Gebete noch auf Beleidigungen hört, sondern einfach stillsteht, während man versucht, es bis zum bitteren Ende zu überwinden.

Die Texte der Lieder S’Inferru, Is Cerbus und Rei De Sonnu sind auf Sardisch. Shardana nutzen ihre Muttersprache, um die lokale Kultur zu teilen und den sardischen Dialekt lebendig zu halten – nicht nur, um über die Vergangenheit, sondern auch über aktuelle Themen und Popkultur zu sprechen. Das Lied Self Of Righteous ist von Michael Moorcocks Romanreihe The Silver Hand Trilogy inspiriert, während S’Inferru („Hölle“ auf Sardisch) vom gleichnamigen Film von Daniele Atzeni über den Kampf der Bergleute von SulcisIglesiente im 20. Jahrhundert inspiriert ist.

Die Band debütierte 2010 mit einer selbstbetitelten EP, vier Jahre später folgte das selbstveröffentlichte Album No Cadena, No Presoni, No Spada, No Lei. Ihr jüngstes Werk ist das Album Milli Annos (2020, Rafchild Records).

Shardana wurden Anfang 2008 mit dem Ziel gegründet, eine Metal-Band mit epischen und kämpferischen Klängen zu gründen, die Heavy-Metal mit Black- und Viking-Einflüssen verbindet. Historisch betrachtet war Shardana der Name der sardischen Piraten, die im zweiten Jahrtausend v. Chr. das Mittelmeer befuhren. Ihre Geschichte inspirierte das Songwriting der Band maßgeblich, und die Texte handeln vom glorreichen Mut und legendären Stolz jener Menschen, die so viel dazu beitrugen, den Einfluss Sardiniens zu Zeiten von Pharao Ramses oder während des Römischen Reiches zu stärken.

The Monarch wurde im Overcore Studio von Lorenzo Mariani produziert und gemischt. Für die weitere technische Bearbeitung war Daniele Manca zuständig. Das Mastering übernahm Brad Boatright im Audiosiege Studio. Artwork von Gimmy Derka. Grafiken von Sebastian Mocci. Fotos von Valeria Spiga.

Nächste Konzerte:

23. August / Sons Of Rock Metal Fest, Anfiteatro Morres, Sassari (IT) mit Sinister

19.–21. September / Cosmic Void Festival, London (UK) mit The Kovenant, Necrophobic und mehr

Shardana sind:

Aaron Tolu – Gesang

Daniele Manca – Gitarre, Gesang

Lorenzo Mariani – Gitarre, Gesang

Luca Littera – Bass

Federico Sala – Schlagzeug