Wednesday 13: Partystimmung statt Trauerfeier im neuen Musikvideo zu „Rotting Away“

Inmitten ihrer laufenden Summer Blood Storm-Tour durch Europa und Großbritannien lassen Wednesday 13 ein herrlich todbringendes Musikvideo zum Mid Death Crisis-Song Rotting Away auf die Welt los. Darin lässt sich der Duke Of Spook auf ein Treffen mit den Toten ein, unternimmt ein Picknick mit einer erstarrten Seele. Schau jetzt das neue Musikvideo.

Wednesday 13 über Rotting Away:

„In unserem neuen Musikvideo zu Rotting Away bringe ich etwas Spaß in die Begräbnisfeier. Ich hatte eine tolle Zeit beim Dreh und wollte etwas Lustiges, Ausgefallenes machen, das sich von anderen Musikvideos unterscheidet. Meine Inspiration waren der originale Die Nacht der lebenden Toten-Film und Tom Pettys Musikvideo zu Last Dance With Mary Jane zusammen mit ein bisschen Immer Ärger mit Bernie.“

Wednesday 13 sind aktuell zusammen mit Fearless Vampire Killers und The Nocturnal Affair in Europa und Großbritannien unterwegs; unter anderem in Birmingham, Prag und Wien stehen noch Auftritte bevor. Teil der Tour sind außerdem Festival-Stopps in Wacken und beim Pol’and’Rock Festival. Im Herbst steht dann die nächste Tour zum neuen Album Mid Death Crisis an, für die Wednesday 13 nach Europa zurückkehren – los geht’s am 17. Oktober in Oslo.

Dazwischen treten Wednesday 13 bei einem besonderen Event zu Ehren des verstorbenen Joey Jordison auf. Präsentiert wird das Ganze vom Joey Jordison Charitable Fund, als Headliner im Teragram Ballroom in Los Angeles spielen Vimic. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Venue.

Zu guter Letzt begeben sich Wednesday 13 als Support der Label-Kollegen Lord Of The Lost auf Nordamerika-Tour. Mit weiterer Unterstützung von The Birthday Massacre werden sie im Januar und Februar 2026 die Bühnen einnehmen.

Summer Blood Storm UK/EU Tour:

24.07.25 UK – Buckley (Wales) / Tivoli

25.07.25 UK – EBBW Vale (Wales) / Steelhouse Festival

26.07.25 UK – Birmingham / Asylum

27.07.25 UK – Preston / The Blitz

29.07.25 UK – Sheffield / Corporation

30.07.25 UK – Brighton / Chalk

01.08.25 DE – Wacken / Wacken Open Air

02.08.25 PL – Czaplinek / Pol’and’Rock Festival

03.08.25 CZ – Prag / Rock Cafe

05.08.25 AT – Wien / Simm City (w/ Static X)

06.08.25 AT – Salzburg / Rockhouse

07.08.25 DE – Saarbrücken / The Garage (w/ Static X)

08.08.25 BE – Kortrijk / Alcatraz Festival

09.08.25 NL – Utrecht / De Helling

Joey Jordison Celebration:

03.10.25 US – Los Angeles, CA / Teragram Ballroom

Mid Death Crisis UK/EU Tour:

17.10.25 NO – Oslo / Parktheatret

18.10.25 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

19.10.25 SE – Stockholm / Kollektivet Livet

21.10.25 FI – Helsinki / Tavastia

22.10.25 FI – Tampere / Olympia

24.10.25 SE – Sundsvall / Platens

26.10.25 DK – Kopenhagen / Pumpehuset

28.10.25 DE – Berlin / Astra

29.10.25 DE – Hamburg / Große Freiheit

30.10.25 DE – Hannover / Carlswerk Victoria

01.11.25 DE – Leipzig / Felsenkeller

02.11.25 NL – Eindhoven / Effenaar KZ

04.11.25 UK – London / Islington Assembly Hall

05.11.25 UK – Manchester / O2 Ritz

06.11.25 UK – Leeds / Warehouse

07.11.25 UK – Newcastle / Digital

08.11.25 UK – Glasgow / Slay

09.11.25 UK – Hull / Asylum

Dark Winter Tour USA/Kanada 2026 it Headlinern Lord Of The Lost

+ The Birthday Massacre

19.01.26 US – Baltimore, MD / Baltimore Soundstage

20.01.26 US – Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts

21.01.26 US – New Haven, CT / Toad’s Place

23.01.26 US – New York, NY / Webster Hall

24.01.26 US – Worcester, MA / The Palladium

25.01.26 CA – Montreal, QC / Beanfield Theatre

26.01.26 CA – Toronto, ON / Phoenix Concert Theatre

28.01.26 US – Cleveland, OH / House of Blues

29.01.26 US – Cincinnati, OH / Bogart’s

30.01.26 US – Detroit, MI / St. Andrews Hall

31.01.26 US – Chicago, IL / Concord Music Hall

02.02.26 US – Minneapolis, MN / First Avenue

04.02.26 US – Denver, CO / Summit Music Hall

05.02.26 US – Salt Lake City, UT / The Complex

07.02.26 US – Los Angeles, CA / The Fonda

08.02.26 US – Berkeley, CA / UC Theatre

Wednesday 13 sind vielbeschäftigt: Auf das von der Kritik gefeierte Horrifier (#8 US Top New Artist Albums) folgten mehrere große Tourneen und Murderdolls-Reunion-Shows sowie zuletzt das neue Album Mid Death Crisis. Der Künstler beschreibt das Werk als spaßig-schrägen „Gib dein Hirn an der Tür ab“-Kracher, der eine echte Rückkehr zu seinen Hard-Rock-Wurzeln darstellt. Produziert von Gitarrist Alex Kane (Life, Sex & Death, Enuff Z’Nuff, Antiproduct) and gemischt von Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Prong, DevilDriver), strotzt das Album nur so vor ansteckender Achtziger-Sleaze-Metal-Energie. Auch wenn der Titel Mid Death Crisis etwas anderes vermuten lässt, zeigen Wednesday 13 auf diesem erfrischend kraftvollen und facettenreichen Neueintrag in die Diskografie keinerlei Anzeichen von Stillstand!

Mid Death Crisis ist in den folgenden Formaten verfügbar:

– 1LP Gatefold Turquoise Marbled inkl. 12″-Booklet (24 Seiten) – limitiert auf 300 Stück

– 1LP Gatefold Black

– 1CD Digisleeve

– 1LP Gatefold Red/Black Cross inkl. 12″-Booklet (24 Seiten), Slipmat, Record Butler, 2 Untersetzer, 2 Postkarten and 2 Sticker – Sold Out!!

– Digital Album

Wednesday 13 sind:

Wednesday 13 – Lead Vocals / Guitar

Jack Tankersley – Guitar

Troy Doebbler – Bass

Mike Dupke – Drums

Ashes – Lead Guitar