Wednesday 13: veröffentlichen Cover von Inxs „Devil Inside“

Der Duke Of Spook und seine teuflischen Ghouls, Wednesday 13, feiern All Hallows Eve mit der Veröffentlichung ihres verflucht neuen Covers des Hit Songs von Inxs, Devil Inside, der nun auf allen Streaming Plattformen verfügbar ist.

Ein Video, welches von Vincente Cordero (3Teeth, September Mourning) für die creeptastische Single gedreht wurde, hat während des sehnlich erwarteten Halloween Spooktacular! Event am Samstag, den 31. Oktober live aus dem Whisky A Go Go in West Hollywood, CA, Premiere gefeiert.

Wednesday 13 dazu:

„Pünktlich zu Halloween haben wir uns diesen Track für einen ganz besonderen Anlass aufgehoben – und welch‘ besseren Anlass könnte es für ein Musikvideo geben? Das Inxs Cover von Devil Inside haben wir während der Necrophaze Sessions mit Michael Spreitzer aufgenommen.

Ich habe wundervolle Erinnerungen an diesen Song als Kind in den späten Achtzigern. Ich habe tatsächlich erlebt, wie dieser Titel ein Familienmitglied derart verängstigt hat, dass es das Radio angeschrien hat: ‚Stell es ab!'“

Hört euch Devil Inside von Wednesday 13 hier an:

