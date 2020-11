Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Overkill, Within Temptation, Axel Rudi Pell uvm.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskoppelungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte? Man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Melechesh – Doorways To Irkala

Artist: Melechesh

Herkunft: Israel

Song: Doorways To Irkala

Album: Enki

Genre: Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/melechesh/

Overkill – The Years Of Decay

Artist: Overkill

Herkunft: USA

Song: The Years Of Decay

Album: The Years Of Decay

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OverkillWreckingCrew

Primal Fear – Eye Of The Storm

Artist: Primal Fear

Herkunft: Deutschland

Song: Eye Of The Storm

Album: Apocalypse

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: http://www.primalfear.de/home/

Immortal – At The Heart Of Winter

Artist: Immortal

Herkunft: Norwegen

Song: At The Heart Of Winter

Album: At The Heart Of Winter

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.immortalofficial.com

Mercenary – Horizon

Artist: Mercenary

Herkunft: Dänemark

Song: Horizon

Album: First Breath

Genre: Melodic Death Metal, Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.mercenary.dk

Paragon – Blood & Iron

Artist: Paragon

Herkunft: Deutschland

Song: Blood & Iron

Album: Force Of Destruction

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: http://paragon-metal.com

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: Großbritanien

Song: Stairway To Heaven

Album: Led Zeppelin IV

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ledzeppelin/

Sigh – Equale (I. Prelude/II. Fugato/III. Coda)

Artist: Sigh

Herkunft: Japan

Song: Equale (I. Prelude/II. Fugato/III. Coda)

Album: In Somniphobia

Genre: Black Metal, Avantgarde Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/SIGH-official-page-227550909275/

Manilla Road – She’s Fading

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: She`s Fading

Album: The Circus Maximus

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ManillaRoadOfficial/

Within Temptation – The Promise

Artist: Within Temptation

Herkunft: Niederlande

Song: The Promise

Album: Mother Earth

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.resist-temptation.com

Toxic Smile – I’m Your Saviour

Artist: Toxic Smile

Herkunft: Deutschland

Song: I`m Your Saviour

Album: I`m Your Saviour

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ToxicSmileBand

Falkenbach – The Heathenish Foray

Artist: Falkenbach

Herkunft: Deutschland

Song: The Heathenish Foray

Album: … Magni Blandinn Ok Megintíri …

Genre: Viking Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/falkenbach/

Circus Of Fools – Halo Lights

Artist: Circus Of Fools

Herkunft: Deutschland

Song: Halo Lights

Album: Raise The Curtain

Genre: Gothic Metal, Melodic Death Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.circusoffools.de

Powergod – The War Drags Ever On

Artist: Powergod

Herkunft: Deutschland

Song: The War Drags Ever On

Album: That’s Metal Lesson II – Long Live The Loud

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.discogs.com/de/artist/413107-Powergod

Tank – Kill

Artist: Tank

Herkunft: England

Song: Kill

Album: Honour & Blood

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.tankofficial.com/band

Axel Rudi Pell – Dark Waves Of The Sea (Oceans Of Time Part II: The Dark Side)

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Dark Waves Of The Sea (Oceans Of Time Part II: The Dark Side)

Album: The Crest

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Neurosis – Stripped

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: Stripped

Album: Souls At Zero

Genre: Post Metal, Experimental Rock, Thrash Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialneurosis/

Mortiis – Vandreren’s Sang

Artist: Mortiis

Herkunft: Norwegen

Song: Vanderen`s Sang

Album: Vanderen`s Song (EP)

Genre: Dark Metal, Darkwave, Gothic Metal, Ambient Metal, Industrial Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialmortiis/

Red Moon Architect – Tormented

Artist: Red Moon Architect

Herkunft: Finnland

Song: Tormented

Album: Return Of The Black Butterflies

Genre: Melodic Death Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RedMoonArchitect/

Titan Force – Dreamscape

Artist: Titan Force

Herkunft: USA

Song: Dreamscape

Album: Winner / Loser

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:00 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TitanForceOfficial/

Fortsetzung folgt !!!