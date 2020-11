Haven: neues Video zu „Samsara“

Die Berliner Post Metaller Haven haben ihr neues Video zu Samsara bei visions.de Premiere feiern lassen. Die neue Single stammt von der kommenden EP Vessel. In dem achtminütigen Song erschafft die Band ein bedrohliches und gleichermaßen packendes Klangbild, das durch den zugehörigen Clip visuell perfekt unterstützt wird. Der Clip kann jetzt auch auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Band geschaut werden:

Tracklist von Vessel:

01. Miasma

02. Samsara

03. Within

Über Haven

„A shape is seeking to form, to know why it does.“ Haven behandeln in ihren Songs Themen wie Selbstreflexion, Handlungskonsequenzen, der Struktur des Ichs, dem Stellenwert persönlicher Erfahrungen, sowie Fragen nach der Bedeutung menschlichen Lebens als Teil eines allumfassenden Energiekreislaufs. Nach einer intensiven Phase, in der die Band ihren Sound definierte – welcher manische Aggression, düstere Schwere und zerbrechliche Melodien in sich vereint – präsentierte sich das fünfköpfige Alternative-/Post-Metal Projekt zunächst mit der Debüt-EP Anima und mit energiegeladenen Liveshows, die einen bleibenden Eindruck beim Publikum hinterließen. Nun legen Haven mit ihrer zweiten EP Vessel nach, wobei sie dem Kern des bisherigen Schaffens treu bleiben, während sie ihre musikalischen und performativen Elemente ausgebaut haben. Vessel zeigt deutlich, dass die Band willens und in der Lage ist, ihr großes künstlerisches Potenzial noch weiter auszuschöpfen.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

https://www.facebook.com/HavenNoise/

https://haven.band/