Wednesday 13 – Horrifier

Joseph Poole kennen die meisten unter seinem Künstlernamen Wednesday 13. Mit diesem hat er als Soloprojekt bereits diverse Alben veröffentlicht und vor wenigen Tagen mit Horrifier nachgelegt. Ansonsten kennt man ihn natürlich von den Murderdolls, Bourbon Crow oder Frankenstein Drag Queens From Planet 13. Die neusten elf Tracks hat der Künstler auf Horrifier gepresst. In 40 Minuten dreht er durch den Horror-Punk und streift wie in der Vergangenheit gewohnt elektronisch versetzte Metal Riffs und Glam Rock Gedanken. Vom diabolischen Artwork getragen, dringt Wednesday 13 in pechschwarze Gefilde. Das Projekt 2005 gegründet und mit bereits siebzehn Veröffentlichungen versehen, wird der Amerikaner nicht müde, seine Version des Horrors in die Welt zu tragen. Sein Lieblingsmonat dürfte ganz bestimmt der Oktober sein. Durch Halloween zum Gruselmonat verkommen, schreit er förmlich danach, von Joseph Poole neues Material auf die Ohren zu bekommen. Die moderne Ausrichtung öffnet mit Severed und Insides Out knarrend die Tür. Mit einem schweren Groove versehen, bleibt Horrifier ein schwerer Klotz am Bein, der jeden ungläubigen Hörer bis zum Grund des Sees zieht. Schwermütig, mit dem perversen Bastard aus Glam und Horror bestückt, lassen die Kompositionen die untoten Puppen tanzen. Höhepunkt sind Exhume And Devour sowie Good Day To Be A Bad Guy, den ihr weiter unten antesten könnt. Ebenfalls ein heißer Pfeil im schwarzen Köcher ist der Titeltrack. Des Weiteren spielt die Platte mit dem Sprung in Industrial Fahrwasser. Vielseitig, weitsichtig und ohne unnötige Beschränkungen saugt der Mastermind alles auf, was er irgendwie in seiner Musik verwerten kann. Das Ergebnis ist ein spannendes Werk, welches nicht nur am Ende des Monats für schaurige Momente sorgen kann. Bis jedoch die Hell Is Coming Sause ausbricht, muss man bzw. darf man mit Horrifier vorliebnehmen. Neben starken Gesangseinlagen punkten die elf Sequenzen durch punktuelle Soli, elektronische Spielereien und der markanten Ader von Wednesday 13.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Wednesday 13 – Horrifier in unserem Time For Metal Release-Kalender.