A Perfect Circle: präsentieren neue Single „Starless“ mit Visualizer

A Perfect Circle melden sich mit Starless zurück – einer neuen Single von Billy Howerdel und Maynard James Keenan, die einen Neuanfang für die Band einläutet und wenige Tage vor dem Start ihrer ersten Europa-Tournee seit acht Jahren erscheint.

Starless ist unverkennbar A Perfect Circle und bewegt sich zwischen kraftvoller, gitarrenbetonter Intensität und zarten, komplexen Passagen – mit der Präzision, die das Schaffen der Band seit jeher auszeichnet.

Starless wurde in Howerdels Lankershim Ranch Studio in Studio City, Kalifornien, aufgenommen, Anfang dieses Jahres geschrieben, von Howerdel produziert und von Matty Green (U2, Florence + The Machine, TV On The Radio) abgemischt; am Schlagzeug ist der langjährige Mitstreiter Josh Freese zu hören.

„Ich freue mich riesig darauf, diesen neuen Song in Großbritannien auf der Bühne zu präsentieren“, erzählt Keenan. „Natürlich bin ich gespannt darauf, die Aufnahmen zu veröffentlichen, aber unsere Songs entwickeln immer eine ganz eigene Persönlichkeit, sobald wir sie live spielen.“

„Manche Songs werden jahrelang hin und her gewälzt und überarbeitet“, sagt Howerdel. „Aber hin und von Zeit zu Zeit nimmt einer schnell Gestalt an, als wäre er schon immer da gewesen.“

Ab sofort ist auch eine limitierte Starless-7“-Single erhältlich. Mit einer speziellen Gravur des berühmten Halbmond-Logos der Band auf der B-Seite und einem speziellen 7-Zoll-Adapter erscheint die Vinyl-Veröffentlichung in zwei Varianten: silber/schwarz sowie weiß mit meerblauen und schwarzen Sprenkeln.

A Perfect Circle wurde 1999 von dem Gitarristen Billy Howerdel und dem Sänger Maynard James Keenan gegründet und etablierte sich mit der Veröffentlichung von Mer De Noms (2000) schnell als kraftvolle neue Stimme im Alternative Rock.

Das Album stieg damals auf Platz 4 der Billboard 200 ein und wurde zum Rock-Debütalbum mit der höchsten Chartplatzierung seiner Zeit.

A Perfect Circle waren Headliner auf Festivals auf der ganzen Welt, verkauften legendäre Veranstaltungsorte wie den Hollywood Bowl, den Madison Square Garden und das Red Rocks Amphitheatre aus und waren in Late-Night-Fernsehsendungen wie Jimmy Kimmel Live! und The Tonight Show zu Gast.

Tourtermine in DE/AT/CH:

06.06. Rock Im Park, Nürnberg

07.06. Rock am Ring, Nürburg

09.06 Zenith, München

12.06 AT- Nova Rock Festival

18.06. Halle622, Zürich

21.06. Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

01.07. Zitadelle, Berlin