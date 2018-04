Sie sind immer gut für eine Überraschung: Gestern Abend war die amerikanische Alternative Rock-Kultband noch live in der TV-Show von Late Night-Talker Jimmy Kimmel zu sehen, heute kündigen A Perfect Circle pressfrische Auftrittsdaten für ihre im Herbst anstehende US- und Europa-Tour an!

Eat The Elephant legten A Perfect Circle am vergangenen Freitag ein von Fans und Kritikern gleichermaßen euphorisch abgefeiertes Comeback-Album vor, das die Allstar-Truppe um Sänger Maynard James Keenan und Gitarrist Billy Howerdel auf die Frontcover von Magazinen wie Revolver, Kerrang! oder Visions katapultierte. Der renommierte Rolling Stone sagte über das erste APC-Album seit über 14 Jahren: „Eat The Elephant das ist atmosphärisch-sensible Selbstportrait einer erwachsen gewordenen Band, auf dem A Perfect Circle ihre künstlerische Weiterentwicklung demonstrieren, statt in der Vergangenheit zu graben“. Und auch das amerikanische The Atlantic-Magazin lobt „das feine Gespür für epische Breite, Anmut und Wut“. Die Gruppe selbst verbrachte den Release-Tag in Las Vegas, wo sich Keenan und Co. einer Live-Fragestunde auf Facebook stellten ( Mitlegtenam vergangenen Freitag ein von Fans und Kritikern gleichermaßen euphorisch abgefeiertes Comeback-Album vor, das die Allstar-Truppe um Sängerundauf die Frontcover von Magazinen wieoderkatapultierte. Der renommiertesagte über das erste-Album seit über 14 Jahren: „das ist atmosphärisch-sensible Selbstportrait einer erwachsen gewordenen Band, auf demihre künstlerische Weiterentwicklung demonstrieren, statt in der Vergangenheit zu graben“. Und auch das amerikanische-Magazin lobt „das feine Gespür für epische Breite, Anmut und Wut“. Die Gruppe selbst verbrachte den Release-Tag in Las Vegas, wo sichund Co. einer Live-Fragestunde auf Facebook stellten ( https://www.facebook.com/aperfectcircle/videos/1758689510841271/ ).

Eat The Elephant wurde am vergangenen Freitag als 180g Doppel-LP im schwarzen Vinyl sowie als exklusive Limited Edition in weißem Vinyl veröffentlicht, die sofort vergriffen war. Zusätzlich erscheint am 6. Juli eine farbige Sammler-Version in 180g schwerem Clear Blue/ Clear Red Vinyl.

Das momentane A Perfect Circle Line-Up besteht aus Maynard James Keenan (Tool, Puscifer), Billy Howerdel (Ashes Divide), James Iha (Tinted Windows, Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine) und Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine). Greg Edwards (Failure, Autolux) ersetzt James Iha bei sämtlichen angekündigten Shows.

Hier die deutschen Tourdates:

01.06. Nürburgring, Rock am Ring