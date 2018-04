In Flames: verkünden Tribulation als weitere Band im Line-up von Borgholm Brinner! 1-Tages-Tickets gehen ab heute in den Verkauf

Es wird wärmer und endlich rückt auch die Festivalsaison näher. Zum ersten Mal überhaupt wird im Sommer, am 27. und 28. Juli 2018, das In Flames-Festival namens Borgholm Brinner auf dem Borgholm Fort der schwedischen Insel Öland abgehalten. Zahlreiche Acts konnten bereits bestätigt werden und heute wird ein weiterer Neuzugang angekündigt, sodass nur noch zwei Bühnenslots im Programm offen sind.

Die neueste Bestätigung zu dem starken Line-Up sind die Geister aus dem Norden – Tribulation. Mit ihrem vierten, im Januar erschienenen Album Down Below konnte das Quartett aus dem schwedischen Arvika Fans und Kritiker gleichermaßen mitreißen und im Sommer wird die Band eine große Bereicherung für das Borgholm Brinner sein!

Außerdem können In Flames verkünden, dass limitierte Tagestickets für Freitag und Samstag ab heute erhältlich sind unter diesem Link.

Das aktuelle Line-Up für das In Flames-eigene Sommerfestival Borgholm Brinner liest sich wie folgt:

Freitag, 27. Juli:

In Flames

Raised Fist

Danko Jones

Comeback Kid

TBA

Samstag, 28. Juli:

In Flames

Bullet For My Valentine

Graveyard

Tribulation

TBA

Sänger Anders Fridén verkündet: „Ich glaube, dass jede Band davon träumt, eines Tages solch einen Event machen zu können – zumindest für uns war es immer im Hinterkopf und endlich scheint die Zeit dafür gekommen zu sein. Ob es nun durch ein eigenes Festival ist oder nicht, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, aus deiner Musik eine Gemeinschaft erschaffen zu haben und noch verrückter, die Möglichkeit zu bekommen, diese Community an einem Ort zusammenzubringen – mit all den Freunden gemeinsam Musik zu spielen, zusammen zu trinken etc. Und dann auch noch auf einem Schloss! Es wäre ja kein In Flames-Festival, wenn es auf dem nächstbesten Berghügel stattfände. Es musste etwas Besonderes sein, mit dem wir uns bei allen Fans bedanken können, dass sie uns zwanzig Jahre lang zur Seite standen. Wir haben die weiteren Bands, die dort spielen werden, natürlich selbst ausgesucht und obwohl wir noch nicht verraten können, wer es ist, versprechen wir, dass Ihr nicht enttäuscht sein werdet!“

Seit ihrer Gründung in Göteborg im Jahr 1990, gelangen In Flames sieben Einstiege in die Top 10 und zwei Nummer 1 Hits. Seit den Neunzigern sind sie bekannt als die Väter des Melodic Death Metals und prägende Kraft des “Gothenburg Sounds”, der vielen Genres den Pfad ebnete. Mit 12 Studioreleases und Millionen verkaufter Alben ist die Band zu einer unaufhaltsamen Kraft geworden, die bereits die Bühne teilte mit Metallica, Judas Priest oder Iron Maiden und auf den größten Musikfestivals der Welt einen Headlineslot spielte.

Das 2016 veröffentlichte Battles wurde von Howard Benson produziert und stieg in viele Top 10 Charts auf dem ganzen Planeten ein, darunter auch auf Nummer 6 in Deutschland.

Wir sehen uns im Sommer für Borgholm Brinner!

Kommentare

