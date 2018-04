Die Band um Max Cavalera kommt im Juni 2018 erneut nach Deutschland. Drei Konzerte in Rostock, Aachen und Essen sind bestätigt.

Das neue Album erscheint im Sommer über Nuclear Blast. Tickets sind ab Freitag, dem 27. April 2018 im Verkauf!

Frankfurt, 25. April 2018 – Zuletzt waren Soulfly im Sommer 2016 hierzulande zu sehen. Jetzt ist passend zum im Sommer erscheinenden neuen Album eine Deutschland-Tour im Juni 2018 bestätigt. Max Cavalera und seine Band spielen am 19. Juni 2018 in Rostock (Mau Club), am 24. Juni 2018 in Aachen (Musikbunker) und am 25. Juni 2018 in Essen (Turock).

Tickets sind ab Freitag, dem 27. April 2018, unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Soulfly ist Max Cavalera, Max Cavalera ist Soulfly. Ohne den charismatischen ehemaligen Sepultura-Frontmann gäbe es die Band überhaupt nicht. Und Cavalera ist deshalb vieles in Personalunion: geheimnisvoller Schamane, Protestsänger, revolutionärer Held, Alltags-Metaller, Intensivkonsument aller Formen harter Musik, Ehemann, Vater, Vorbild und Songwriter. Der mittlerweile in den USA eingebürgerte Brasilianer hat nicht umsonst Fans in der ganzen Welt, von den gnadenlosen Slums Südamerikas bis in die kältesten Tiefen Russlands. Seine Botschaft ist klar: Überall, wo sich Menschen mit Entrechtung und Unterdrückung konfrontiert finden, dienen ihnen Soulfly-Songs als Hymnen. Max Cavalera hat als wegweisender Pionier und Musiker trotz Millionen verkaufter Tonträger nichts an seiner Authentizität sowie dem wuterfüllten inneren Antrieb eines Straßenkindes verloren und ist weltweit einer der produktivsten Musiker der Heavy-Metal-Szene. Mit der Gründung von Sepultura 1984 beginnt eine Karriere, die bis heute den Außenstehenden erstaunen lässt. Bis Mitte der Neunziger führt Cavalera die brasilianische Band von ihren Lo-Fi Anfängen über eine Phase herausragender Thrash-Klassiker (Arise, 1991, Chaos A.D., 1993) bis zum kulturellen Meilenstein Roots (1996) und erntet für diese Leistung weltweit in der Metal-Community großen Respekt. Schon mit Nailbomb wagt Max 1994 eine Zusammenarbeit mit Alex Newport von Fudge Tunnel, die sich für ihre Livekonzerte mit Mitgliedern der Dead Kennedys, Front Line Assembly, Biohazard und Neurosis zusammentun und mit diesem Genre-übergreifenden Projekt für große mediale Aufmerksamkeit sorgen.

Fast unmittelbar nach seinem Ausstieg bei Sepultura gründet Cavalera 1997 Soulfly. Das selbstbetitelte Debüt Soulfly (1998) verkaufte sich allein in den Vereinigen Staaten über eine halbe Million Mal, knüpft nahtlos an die Instrumentierung von Roots an und erweitert diese noch um esoterische Sphären und zahlreiche Gastauftritte. Im Laufe der neun Alben und unendlichen Touren, die folgen, kollaboriert Cavalera mit dem Who’s-Who der Heavy-Rock-Szene, darunter mit den Jungs von Slipknot, Slayer, Megadeth, Deftones, Radiohead, Stone Sour, Cypress Hill, Machine Head, Devildriver, Fear Factory, Morbid Angel, S.O.D., Skindred, Borknagar, Will Haven und Cattle Decapitation, die ihn als Bandmitglieder, Gastmusiker und Tourmitglieder begleiten. Seit 2012 spielt Cavaleras Sohn Zyon Schlagzeug, das Familienunternehmen (Managerin ist Max‘ Frau Gloria) wird 2015/2016 komplettiert durch den Gitarristen Marc Rizzo und den neuen Bassisten Mike Leon (Ex-Havoc). Zurzeit beenden Soulfly mit Produzent Josh Wilbur (u.a. Lamb Of God, Gojira, Hatebreed, Trivium, All That Remains) die Aufnahmen zum Nachfolger des 2015er-Top 20-Albums Archangel. Max Cavalera zum noch unbetitelten Album: „Ich weiß, dass viele Musiker ihr neuestes Werk immer als ihr bestes anpreisen; bei diesem ist es nicht anders, denn es vereint alle Elemente von Soulfly, die ich so liebe: Es gibt einige Tribal-Grooves, aber auch schnelle Stücke. Man könnte es fast als ‚Tribal Thrash‘ bezeichnen, was es so noch nie gab. Also reden wir hier von einem politischen und spirituellen Werk mit Tribal und Thrash. Alles erinnert mich auch ein bisschen an Chaos A.D., mit dem Groove und der Schnelligkeit.“ Die Fans dürfen also gespannt sein, wie viele neue Songs Soulfly auf der kommenden Tour zum Besten geben werden.

