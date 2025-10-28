A Perfect Circle: kehren nach sieben Jahren für eine Tour nach Europa zurück

Über sieben Jahre seit ihrem letzten Besuch kehren A Perfect Circle im Sommer 2026 nach Europa zurück. Dabei wird die von Maynard James Keenan und Billy Howerdel angeführte Band auch drei Headline-Konzerte in Deutschland spielen sowie zusätzlich bei Rock Am Ring/Rock Im Park auftreten.

„To our European friends“ , kommentiert Billy Howerdel. „We miss you. It’s been far too long… like seven years too long. We found a solution.“

A Perfect Circle live 2026:

06.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2026 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring

09.06.2026 – (DE) München, Zenith

21.06.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01.07.2026 – (DE) Berlin, Zitadelle

Der offizielle Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 31. Oktober 2025 um 10:00 Uhr.

Ein exklusiver Artist-Presale findet bereits ab 29. Oktober, 10:00 Uhr statt, der Spotify-Presale am 30. Oktober ab 10:00 Uhr.

Über A Perfect Circle:

Gegründet 1999 von Billy Howerdel und Maynard James Keenan haben A Perfect Circle bis heute vier Alben veröffentlicht – darunter das damals höchstplatzierte Rock-Debütalbum Mer De Noms (2000), das kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Das Werk, auf dem unter anderem die Singles Judith und 3 Libras enthalten sind, gilt als bedeutender Alternative/Hard Rock-Meilenstein. Es folgten Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) und Eat The Elephant (2018). Letzteres stieg auf Platz 3 der Billboard 200 ein und führte die Billboard Rock Albums Charts an.

A Perfect Circle spielten bereits weltweit als Festival-Headliner, vor ausverkauften Rängen in renommierten Veranstaltungsorten wie der Hollywood Bowl, dem Madison Square Garden und dem Red Rocks Amphitheatre und traten in verschiedenen Late-Night-Fernsehsendungen wie Jimmy Kimmel Live und The Tonight Show auf.