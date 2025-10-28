Heike Denzau – Nordseerätsel

Buchtitel: Nordseerätsel

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 336 Seiten

Genre: Kriminalroman

Release: 19.06.2025

Autorin: Heike Denzau

Link: https://emons-verlag.de/p/nordseeraetsel-7436

Verlag: Emons Verlag

Buchform: Broschürtes Taschenbuch, 16,00 € (D) / 16,50 € (A)

ISBN-13: 978-3-7408-2364-1

Heike Denzau wurde 1963 in Itzehoe geboren und ist somit selbst eine Schleswig-Holsteinerin. Sie lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth und hat somit die passenden Gene im Blut.

Mit Nordseerätsel liefert Heike Denzau den dritten Band ihrer charmanten Küstenkrimi-Reihe um den Föhrer Privatdetektiv Raphael Freersen – und beweist erneut ihr Gespür für feine Spannung, nordfriesisches Flair und skurrile Charaktere.

Im Mittelpunkt steht der wohlhabende Patriarch Hermann Suhrkamp, der kurz vor seinem 90. Geburtstag steht. Anstatt die seltsamen Postkarten zu beachten, die ihn an seine dunkle Vergangenheit als Leiter eines Kinderheims auf Föhr erinnern, plant er ein außergewöhnliches Spiel: Seine Familie soll eine Woche lang auf seinem Anwesen ein Rätsel lösen – dem Gewinner winken 100.000 Euro. Freersen wird engagiert, um das Geschehen zu beobachten und als Ersatz für Suhrkamps erkrankte Putzfrau mitzuspielen. Doch das vermeintliche Gesellschaftsspiel eskaliert, als Misstrauen, alte Wunden und schließlich ein Todesfall das familiäre Gefüge sprengen.

Heike Denzau verknüpft im Roman zwei Erzählebenen. Sie verwebt das aktuelle Geschehen rund um das rätselhafte Geburtstagsfest mit dem historischen Hintergrund der Kinderverschickungen in der Nachkriegszeit. Dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte verleiht der Handlung emotionale Tiefe und gesellschaftliche Relevanz, ohne die Leichtigkeit des Küstenkrimi-Genres zu zerstören.

Der Schreibstil ist typisch für die Autorin. Der Text ist humorvoll und pointiert, das Geschehen lückenlos. Föhr wird mit viel Lokalkolorit wie Dünen, Reetdächern und salziger Luft beschrieben. Die Insel bietet die perfekte Kulisse für ein Kammerspiel voller Intrigen und unterschwelliger Spannungen. Die Autorin zollt dabei unverkennbar Agatha Christie Tribut. Das Setting, das Rätselspiel und die psychologischen Machtspiele erinnern an klassische Kriminalgeschichten im Stil von Hercule Poirot.

Detektiv Raphael Freersen ist kein makelloser Held, sondern ein angenehm unkonventioneller Ermittler. Er ist trinkfreudig, charmant, mit einem Hang zum Chaos und hat ein Herz für seinen Nymphensittich Waltraud. Seine ironische Art sorgt immer wieder für humorvolle Momente, die die düsteren Themen auflockern. Besonders reizvoll ist seine Entwicklung im Vergleich zu früheren Bänden, denn Freersen wirkt nachdenklicher und emotionaler, ohne seine kauzige Eigenart zu verlieren.

Die Nebenfiguren, von der intriganten Verwandtschaft über esoterische Eigenbrötler bis hin zu schrulligen Inselbewohnern, sind lebendig und glaubhaft beschrieben. Denzau versteht es, ihre Figuren mit kleinen Marotten und überraschenden Wendungen zum Leben zu erwecken.

Nordseerätsel ist kein blutiger Thriller, sondern ein Krimi der leisen Töne, getragen von subtiler Spannung, psychologischer Beobachtung und einer Prise Humor. Das Rätselmotiv sorgt für anhaltendes Mitraten, die Enthüllungen rund um Suhrkamps Vergangenheit und das familiäre Machtspiel halten bis zum Schluss in Atem.