Metal De Facto: unterschreiben weltweiten Plattenvertrag bei Reaper Entertainment

Reaper Entertainment freut sich, die weltweite Unterzeichnung der finnischen Power-Metal-Band Metal De Facto bekannt zu geben! Mit diesem globalen Plattenvertrag beginnt ein neues, spannendes Kapitel in der Karriere der Band. Bekannt für präzise Riffs, mitreißende Melodien und energiegeladene Live-Shows, sind Metal De Facto nun bereit, ihre Musik einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen.

Das erste gemeinsame Projekt unter Reaper Entertainment wird ihr Beitrag zur Compilation A Tribute To The Reaper sein, mit ihrer Coverversion des Children Of Bodom-Klassikers Lake Bodom, die am 14.11.2025 veröffentlicht wird. Pre-Save den Song hier: https://lnk.to/BodomDeFacto

Esa Orjatsalo kommentiert:

„Es ist eine große Ehre, Teil von Reaper Entertainment zu sein! Sie sind echte Metalheads mit Leidenschaft, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! Spannende Dinge sind bereits in Arbeit: das Lake-Bodom-Cover und unser neues Album Land Of The Rising Sun Part 2 erscheinen bald. Außerdem haben wir viele großartige Ideen für zukünftige Releases in der Pipeline. Die Zukunft sieht heller aus als je zuvor!“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Wir freuen uns riesig, Metal De Facto bei Reaper Entertainment willkommen zu heißen! Esa, Sami, Atte, Benji und Aitor bringen eine unglaubliche Mischung aus finnischer Power-Metal-Präzision und Energie mit. Sie auf ihrem nächsten Karriereschritt zu unterstützen, ist eine echte Ehre, und wir können es kaum erwarten, ihre Musik weltweit mit den Fans zu teilen.“

Über Metal De Facto

Gegründet Ende 2017 in Helsinki, besteht Metal De Facto aus Esa Orjatsalo (ex-Dreamtale), Sami Hinkka (Ensiferum) und Atte Marttinen (Kivimetsän Druidi). Das Motto der Band, „Make Power Metal Great Again“, spiegelt ihre Hingabe wider, den klassischen Geist des Power Metal wieder aufleben zu lassen. Ihr Debütalbum Imperium Romanum (2019) legte den Grundstein für eine Band, die sich durch Hochgeschwindigkeitspräzision, epische Melodien und packende Performances auszeichnet. Der Nachfolger Land Of The Rising Sun, Pt. 1 (2024) festigte ihren Platz in der finnischen und europäischen Metalszene.

Aktuelles Line-Up:

Esa Orjatsalo – Gitarre

Sami Hinkka – Bass

Atte Marttinen – Schlagzeug

Benji Connelly – Keyboards

Aitor Arrastia – Gesang