A Tribute To The Reaper – Metal De Facto: haben Digital Single „Lake Bodom“ veröffentlicht

Mit unbändiger Wucht und präziser Spielfreude tauchen Metal De Facto tief in die düsteren Gewässer von Lake Bodom ein – und erwecken einen der legendärsten Songs von Children Of Bodom zu neuem Leben. Getreu ihrem Ruf, epische Melodien mit messerscharfer Power zu verbinden, verwandelt die Band den Klassiker in eine donnernde Power-Metal-Hymne voller Energie, Pathos und Feuer.

Während sie der düsteren Aura und der rohen Aggression des Originals treu bleiben, verleihen Metal De Facto dem Stück ihren unverkennbaren, heroischen Glanz – mit mitreißenden Refrains, galoppierenden Riffs und kraftvollen Vocals, die Lake Bodom zu einem Monument aus Wucht und Leidenschaft erheben.

Dieses Cover ist weit mehr als eine Neuinterpretation – es ist ein Tribut in Stahl gegossen, das die Erinnerung an Alexi Laiho feiert und eine Brücke schlägt zwischen melodischem Death- und kraftvollem Power-Metal.

Metal De Facto kommentieren:

„Jeder Metalhead weiß, welche Bedeutung COB (Children Of Bodom) für die Szene haben. Als sich uns also die Gelegenheit bot, dieser großartigen Band und ihrem Vermächtnis Tribut zu zollen, haben wir sie sofort ergriffen.

Lake Bodom ist einer dieser Eckpfeiler-Songs, mit dem ihre Reise begann – der Weg, der sie zu einer der einflussreichsten Metal-Bands aller Zeiten machte.

Darum fühlte es sich wie der perfekte Song für ein Cover an. Viel Spaß damit!“

Lake Bodom ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich und erscheint zudem auf dem exklusiven CD-Sampler A Tribute To The Reaper, der ab Dezember kostenlos allen Bestellungen im offiziellen Children Of Bodom Shop beiliegt.

Diese Veröffentlichung markiert ein weiteres kraftvolles Kapitel des Projekts A Tribute To The Reaper – eine internationale Hommage an das Vermächtnis von Alexi Laiho, die Bands aus verschiedenen Generationen und Genres vereint, um einen der größten Metal-Ikonen aller Zeiten zu ehren.

Mit A Tribute To The Reaper ehrt Reaper Entertainment nicht nur die Band, die zur Gründung des Labels inspiriert hat, sondern vereint auch ein vielfältiges Künstlerroster, um das unsterbliche Vermächtnis von Children Of Bodom zu feiern.

Weitere Coverversionen sind bereits in Arbeit – und dies ist erst der Anfang.