CoreLeoni: veröffentlichen neue Single „Like It Or Not“ vom kommenden Livealbum

Die Hardrocker CoreLeoni werden das Jahr am 19. Dezember 2025 auf majestätische Art und Weise abschließen – und zwar mit der Veröffentlichung ihres neuen digitalen Livealbums Live At Hallenstadion Zurich, das an jenem Tag via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Als weiteren Appetithappen präsentiert das internationale Quintett um den albanischen Sänger Eugent Bushpepa, Gotthards Leo Leoni sowie Jgor Gianola an den Gitarren, Bassist Mila Merker und Schlagzeuger Alex Motta mit Like It Or Not nun eine zweite Single daraus. Ein Track, der eindrucksvoll die Einstellung der Truppe widerspiegelt, wenn es um Songwriting und Bühnenpräsenz geht: CoreLeoni liefern immer wieder aufs Neue ab, ehe es dann der Zuhörerschaft obliegt zu entscheiden, ob es gefällt oder nicht. Doch wie hoch mag die Chance schon sein, sich von den Klängen der Band NICHT mitreißen zu lassen? Genau, NULL!

„Dieses Stück bezieht sich auf den Rock ’n‘ Roll: Ob euch gefällt, was wir machen, oder nicht – wir ziehen unser Ding durch!“, kommentiert Bandgründer Leo Leoni.

Jgor Gianola betont: „Dieser Song schreit geradezu danach, live gespielt zu werden. Sein Groove und das richtige Maß an Härte sind es, mit dem es ihm gelingt, Band und Publikum regelmäßig eins werden zu lassen.“

Live At Hallenstadion Zurich bietet neun mitreißende Songs und wurde am 3. Juli 2025 aufgenommen, als CoreLeoni als Support der mächtigen Judas Priest fungierten. Einerseits diverse Gotthard-Klassiker, andererseits aber auch Stücke des III-Albums [2022], ihres ersten eigenständigen Werks, umfassend, ist dieser Mitschnitt Rock ’n‘ Roll pur: ungeschliffen und herrlich nach vorne gehend.

40 geschichtsträchtige Minuten, die unabdingbar für die Ewigkeit festgehalten werden mussten – damit die rund 7.000 Fans, die der Show beiwohnten, aber auch alle anderen CoreLeoni- und Hardrock-Fans weltweit diese immer wieder aufs Neue erleben können!

Live At Hallenstadion Zurich Tracklist:

1. Sister Moon

2. Standing In The Light

3. Downtown

4. Like It Or Not

5. Sick & Tired

6. Mountain Mama

7. Firedance

8. She Goes Down

9. Here Comes The Heat

Über CoreLeoni

2018 von Gitarrist Leo Leoni ins Leben gerufen, fokussierten sich CoreLeoni ursprünglich auf Songs früherer Gotthard-Tage und brachten mit The Greatest Hits – Part 1 und II direkt ein beliebtes Albumdoppel auf den Markt. Auch live überzeugte die Truppe mit ihren energiegeladenen Auftritten Fans und Medien in ganz Europa, woraufhin der Fünfer mit dem Schreiben von eigenem Material begann. Das Ergebnis namens III erschien letztendlich im Frühjahr 2022 und stellte zudem den Einstand des hochtalentierten Eugent Bushpepa am Mikrofon dar. Dieser ergänzt seitdem die gestandene Besetzung, der neben Leoni auch Gitarrist Jgor Gianola (ex-Gotthard, ex-U.D.O.), Bassist Mila Merker und Schlagzeuger Alex Motta angehören. Das aktuelle Studioalbum der Band katapultierte sie bis auf den zweiten Platz der Schweizer Hitparade, was den hohen Anklang ihres Schaffens eindrucksvoll untermauerte. Unter dem III-Banner war die Truppe selbstverständlich auch wieder auf den Bühnen des Kontinents unterwegs und machte in diesem Zug ein für alle Mal klar: CoreLeoni sind mehr als eine Studioband und müssen einfach live erlebt werden, um sie mit all ihren Facetten zu begreifen. Worauf wartet ihr also noch? Lasst euch von Live At Hallenstadion Zurich mitreißen!