Coreleoni: Veröffentlichung des neuen Albums »III« auf den 20.05. verschoben

Die Veröffentlichung von III, dem brandneuen Album der schweizer Hardrock-Meister Coreleoni, muss aus produktionstechnischen Gründen leider auf den 20. Mai 2022 verschoben werden. Hört euch bis dahin die drei Singles – Let Life Begin Tonight, Purple Dynamite und Sometimes – ihres Atomic-Fire-Records-Debüts an und sichert es euch über den unten erwähnten Link!

Außerdem hat das Quintett bekannt gegeben, dass es im November und Dezember dieses Jahres einige Konzerte in der Schweiz spielen wird. Weitere Shows in anderen europäischen Ländern sollen in Kürze folgen. Die bisherigen Termine lesen sich wie folgt:

Coreleoni

w/ special guest

10.11. CH Sarnen – UrRock Festival

18.11. CH Herisau – Casino

19.11. CH Huttwil – Sporthalle Campus

29.11. CH Rubigen – Mühle Hunziken

02.12. CH Aarburg – Musigburg

03.12. CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

04.12. CH Luzern – Konzerthaus Schüür

07.12. CH Solothurn – Kulturfik Kofmehl

08.12. CH Seewen – Gaswerk Eventbar

09.12. CH Wetzikon – Hall Of Fame

10.12. CH Lyss – KUFA

Weitere Coreleoni-Termine:

13.05. CH Langenthal – OldCapitol (»III«-Releaseparty)

14.05. CH Bellinzona – Beta Day Bikers Fest (kostenloser Eintritt)

30.07. CH Etziken – Openair Etziken

13.08. CH St. Aubin – BeRock Festival

03.09. DE Hamburg – Indoor Summer

Bestellt III im physischen Format eurer Wahl vor [2-CD-Digipak (inkl. 4-Track-Bonus-CD), farbiges Vinyl, limitiertes Boxset (inkl. farbigem Vinyl, 4-Track-10″-Bonusvinyl, Slipmat, Flaschenöffner-Schlüsselanhänger, Poster, Gitarrenplektren-Set und Zertifikat)], merkt es auf eurer bevorzugten Streamingplattform vor oder holt euch das Album schon jetzt digital, um Let Life Begin Tonigh, Purple Dynamite und Sometimes sofort zu erhalten: https://coreleoni.lnk.to/IIIPR.

III – Tracklist:

01. Let Life Begin Tonight

02. Purple Dynamite

03. Guilty Under Pressure

04. Greetings From Russia

05. Sometimes

06. Like It Or Not

07. Wake Up Call

08. Sick & Tired

09. Would You Love Me

10. Deep In My Soul

11. Jumpin‘ Jack Flash [The Rolling Stones-Cover]

Bonustracks (2CD-Digipak, Boxset und digital)

01. Say Goodbye [Gotthard-Cover]

02. Good Time Lover [Gotthard-Cover]

03. Fist In Your Face [Gotthard-Cover]*

04. I’m On My Way [Gotthard-Cover]*

*nur im 2CD-Digipak und Boxset!

Von Leo Leoni produziert, wurde III auch von ihm – in Zusammenarbeit mit Davide Pagano (u.a. Gotthard) – im schweizer Yellow House Studio aufgenommen. Anschließend wurde die Scheibe von Charlie Bauerfeind (u.a. Gotthard, Helloween, Blind Guardian) gemischt und von Sascha „Busy“ Bühren (TrueBusyness Music, Berlin) gemastert. Das einprägsame Artwork stammt von Ekaterina Bosova Leonova.

