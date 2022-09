Coreleoni: geben finale Route ihrer »Let Live Begin Tour 2022« bekannt

Hat sie erst kürzlich die diesjährige Festivalsaison beim Hamburger Indoor Summer beendet, steht die internationale Classic-/Hardrock-Truppe Coreleoni auch schon fast wieder in den Startlöchern, wird sie sich doch bereits in weniger als zwei Monaten auf eine 22 Konzerte umfassende Europatournee begeben. Neben Hits seines aktuellen Erfolgsalbums III (u.a. Platz 2 in der Schweizer Hitparade sowie Rang 39 in den offiziellen deutschen Albumcharts; am 20. Mai 2022 via Atomic Fire Records erschienen) wird das Quintett aber natürlich auch diversen Fanfavoriten einen Platz auf der Setlist gewähren. Heute freuen sich Coreleoni, mit Seraina Telli (ex-Burning-Witches-Sängerin) endlich den Support für jene Termine bekanntgeben zu können. Obendrein hat die Band der Reise kürzlich noch einen letzten Stopp hinzugefügt: So wird der Tourtross am 22. November auch in Agno (CH) Halt machen. Also: ranhalten und am besten gleich Karten sichern, um diese garantiert energiegeladenen Abende nicht zu verpassen!

Infos & Tickets: https://www.coreleoni.com/live.html

Let Live Begin Tour 2022

w/ Seraina Telli *neu*

10.11. CH Sarnen – UrRock Festival

11.11. DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

12.11. DE Memmingen – Kaminwerk

14.11. DE Nürnberg – Der Hirsch

15.11. DE Aschaffenburg – Colos-Saal

16.11. DE Tuttlingen – Stadthalle

18.11. CH Herisau – Casino

19.11. CH Huttwil – Sporthalle Campus

20.11. IT Ranica (BG) – Druso

22.11. CH Agno – Temus *neu*

24.11. DE Bochum – Matrix

25.11. BE Antwerpen – All Star Fest

26.11. DE Münster – Sputnikhalle

28.11. DE München – Backstage

29.11. CH Rubigen – Mühle Hunziken

02.12. CH Aarburg – Musigburg

03.12. CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

04.12. CH Luzern – Konzerthaus Schüür

07.12. CH Solothurn – Kulturfik Kofmehl

08.12. CH Seewen – Gaswerk Eventbar

09.12. CH Wetzikon – Hall Of Fame

10.12. CH Lyss – KUFA

Von Leo Leoni produziert, wurde III auch von ihm – in Zusammenarbeit mit Davide Pagano (u.a. Gotthard) – im schweizer Yellow House Studio aufgenommen. Anschließend wurde die Scheibe von Charlie Bauerfeind (u.a. Gotthard, Helloween, Blind Guardian) gemischt und von Sascha „Busy“ Bühren (TrueBusyness Music, Berlin) gemastert. Das einprägsame Artwork stammt von Ekaterina Bosova Leonova.

