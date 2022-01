Coreleoni feat. Leo Leoni von Gotthard: präsentieren Musikvideo zu erster Single „Let Life Begin Tonight“

Nachdem die Classic Hard Rocker Coreleoni kürzlich bekanntgegeben hatten, dass sie bei Atomic Fire Records unterschrieben und ihr neues Album mit Titel III am 13. Mai 2022 veröffentlichen werden, hat die Band nun ein erstes Musikvideo zu den neuen Songs am Start! Let Life Begin Tonight setzt stimmungsvoll den Ton für die kommende Platte und gibt Fans einen ersten guten Eindruck von dem Können des neuen Leadsängers Eugent Bushpepa. Unter der Regie von Kevin Merz erschaffen, ist das neue Musikvideo hier auf YouTube zu sehen:



Gründungsmitglied und Gitarrist Leo Leoni kommentiert: „Mit der Band und speziell mit dem Einstieg von Eugent konnten wir einen kompletten Neustart hinlegen. Manchmal braucht man das im LEben einfach. Und es fühlt sich super an. Es fühlt es ein bisschen an, als würden wir neue Ufer ansteuern, mit allerhand Euphorie und Spannung.“