Gotthard: kündigen neues Minialbum „More Stereo Crush“ an

Gotthard schwimmen weiter auf der Erfolgswelle – und ihre neue Single untermauert das anhaltende Hoch auf beeindruckende Art und Weise! Wussten sie vor wenigen Tagen noch das ZDF-Fernsehpublikum bei Rock im Garten zu begeistern, liefern die Schweizer Hardrock-Legenden mit Ride The Wave einen brandneuen Track hinterher.

Dieser setzt den Weg fort, den Gotthard mit ihrem diesjährigen Meilenstein Stereo Crush (21. März via Reigning Phoenix Music) eingeschlagen haben, und versüßt ihren Fans die letzten Wochen des Sommers, aber natürlich auch die Zeit danach

Locker-stampfend holen wuchtige Gitarrenriffs und grooviges Schlagzeug die Hörerschaft ab und entführen sie direkt in die Hardrock-Wohlfühloase: Hier brennt die Sonne gnadenlos, während man sich lässig im Cabrio zurücklehnt und durch die Wüste oder entlang der Küste cruist. Gotthard lassen uns das Leben in vollen Zügen genießen. Ride The Wave befreit von jeglichen Lasten und nimmt den positiven Schwung mit, der bereits durch Stereo Crush wehte. Dreht auf!

„Es bedurfte einiger Anläufe, bis wir den richtigen Drive für Ride The Wave gefunden hatten. Der Song steckt voller rauer, old-schooliger Rock-Energie und gewaltigen Gitarrenriffs, denen Nic Maeder mit seinem Gesang einmal mehr die Krone aufsetzt“, ergänzt Gitarrist Freddy Scherer.

Als Teil von Gotthards kommendem Mini-Album, das schlicht mit More Stereo Crush betitelt wurde, sorgt das neue Stück schon jetzt für einen kräftigen Vorgeschmack. Weitere Details sowie der offizielle Vorverkauf befinden sich aktuell noch in Vorbereitung, doch eines ist gewiss: Gotthard-Fans können sich in den Monaten bis zur Veröffentlichung des neuen Werks auf weitere neue Tracks, aber auch auf diverse musikalische Überraschungen freuen. Seid gespannt!

In ihrem Heimatland, der Schweiz, konnten die Rocklegenden mit Stereo Crush zum insgesamt 17. (!) und gleichzeitig zum sage und schreibe 13. (!) Mal in Folge den Thron der Hitparade besteigen. Darüber hinaus sorgte auch die österreichische (Platz 7) und deutsche Anhängerschaft (Rang 11) der Band dafür, dass sie reichlich Grund zum Feiern hatte.

Produziert, aufgenommen und abgemischt wurde Stereo Crush von Langzeitpartner Charlie Bauerfeind, der u.a. auch für anderen Szenegrößen wie Helloween oder Blind Guardian tätig ist, gemeinsam mit Gotthard-Mitbegründer Leo Leoni im Yellowhouse Studio. Für das Mastering zeichnete Sascha „Busy“ Bühren (TrueBusyness) verantwortlich, das Artwork wurde wieder von Thomas Ewerhard (u.a. Avantasia) kreiert.

Gotthard live:

19.12.2025 CH Bern – Festhalle (w/ Krokus)

20.12.2025 CH Zürich – The Hall (w/ Krokus)

—

05. – 07.06.2026 CZ Pilsen – Metalfest Open Air *Neu*

03. – 06.07.2026 SE Knislinge – Time To Rock Festival *Neu*

16.07.2026 DE Schopfheim – Sommersound *Neu*

Über Gotthard

Mit inzwischen 17 Nummer-1-Alben, einem Diamond Award für über eine Million verkaufte Einheiten in der Schweiz und zahlreichen Platin-Alben, darunter das vierfach mit Platin ausgezeichnete Album Homerun, haben Gotthard eine beispiellose Erfolgsgeschichte vorzuweisen, in deren Verlauf sie bislang über 3,5 Millionen Einheiten verkauften und mehr als 2.000 Konzerte spielten. Ihre Hits wie Heaven, ebenfalls eine Platin-Single, und sieben Top-10-Singles haben die Band zu einer festen Größe der internationalen Musikszene gemacht.

Gotthard sind:

Nic Maeder – Gesang

Leo Leoni – Gitarre

Freddy Scherer – Gitarre

Marc Lynn – Bass

Flavio Mezzodi – Schlagzeug